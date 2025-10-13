Yamamay, inaugurato nuovo store in Corso Umberto

Yamamay decide di rafforzare la propria presenza nel capoluogo partenopeo aprendo a Napoli, in C.so Umberto I – al civico 225/235, il negozio più ampio di tutta la catena che ormai ne conta più di 600.
Lo store, che presenta il nuovo concept inaugurato la scorsa primavera con i negozi di Milano (via Dante 18) e Gallarate (Piazza della Libertà 8), vanta infatti una superficie di 200 m² di vendita, un’ampia entrata ad arco e 6 vetrine.
Uno spazio grande e razionale perfetto per ospitare le collezioni – basic, intimo donna, uomo e bambina/o, sport e, nel periodo estivo beachwear, pensate per tutti e tutta la famiglia.
Questo nuovo format, progettato dallo Studio di Architettura ed Ingegneria Redaelli&Associati e dall’Ufficio Tecnico di yamamay, è il risultato di un percorso di ricerca di tendenze, materiali e funzionalità intrapreso con l’obiettivo di creare un ambiente
dall’eleganza contemporanea, calda ed avvolgente, che possa regalare un’esperienza d’acquisto piacevole ed immersiva.
Sabato 11 ottobre dalle ore 17 il negozio è stato inaugurato con un evento aperto al pubblico che prevede una sfilata di modelle e modelli con la collezione autunno/inverno 2025, musica e degustazione di sfizioserie campane.
Il punto vendita è stato aperto dallo storico affiliato Massimiliano Gerbino che da oltre 23 anni è partner di yamamay con 6 punti vendita in Campania ed un piano di nuove aperture nei prossimi 18 mesi.
“Abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Napoli, inaugurando qui lo store più grande della nostra catena, perchè il nostro brand ha da sempre un forte legame con questa città e con i suoi cittadini, non solo perché Napoli ha dato i natali alla nostra famiglia ma anche perché abbiamo sempre creduto nel suo grande potenziale: Napoli è forza e creatività e negli ultimi anni è diventata molto importante anche a livello strategico e internazionale. Questo nuovo store è la riprova del fatto che il nostro brand voglia continuare ad investire qui e il nuovo concept che stiamo declinando a tutti i negozi offre uno spazio ancora più accogliente, per permettere ai nostri clienti di immergersi ancora
meglio nel mondo yamamay.’’
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.