Yamamay, inaugurato nuovo store in Corso Umberto

- pubblicità -

Yamamay decide di rafforzare la propria presenza nel capoluogo partenopeo aprendo a Napoli, in C.so Umberto I – al civico 225/235, il negozio più ampio di tutta la catena che ormai ne conta più di 600.

Lo store, che presenta il nuovo concept inaugurato la scorsa primavera con i negozi di Milano (via Dante 18) e Gallarate (Piazza della Libertà 8), vanta infatti una superficie di 200 m² di vendita, un’ampia entrata ad arco e 6 vetrine.

Uno spazio grande e razionale perfetto per ospitare le collezioni – basic, intimo donna, uomo e bambina/o, sport e, nel periodo estivo beachwear, pensate per tutti e tutta la famiglia.

Questo nuovo format, progettato dallo Studio di Architettura ed Ingegneria Redaelli&Associati e dall’Ufficio Tecnico di yamamay, è il risultato di un percorso di ricerca di tendenze, materiali e funzionalità intrapreso con l’obiettivo di creare un ambiente

dall’eleganza contemporanea, calda ed avvolgente, che possa regalare un’esperienza d’acquisto piacevole ed immersiva.

Sabato 11 ottobre dalle ore 17 il negozio è stato inaugurato con un evento aperto al pubblico che prevede una sfilata di modelle e modelli con la collezione autunno/inverno 2025, musica e degustazione di sfizioserie campane.

Il punto vendita è stato aperto dallo storico affiliato Massimiliano Gerbino che da oltre 23 anni è partner di yamamay con 6 punti vendita in Campania ed un piano di nuove aperture nei prossimi 18 mesi.

“Abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Napoli, inaugurando qui lo store più grande della nostra catena, perchè il nostro brand ha da sempre un forte legame con questa città e con i suoi cittadini, non solo perché Napoli ha dato i natali alla nostra famiglia ma anche perché abbiamo sempre creduto nel suo grande potenziale: Napoli è forza e creatività e negli ultimi anni è diventata molto importante anche a livello strategico e internazionale. Questo nuovo store è la riprova del fatto che il nostro brand voglia continuare ad investire qui e il nuovo concept che stiamo declinando a tutti i negozi offre uno spazio ancora più accogliente, per permettere ai nostri clienti di immergersi ancora

meglio nel mondo yamamay.’’