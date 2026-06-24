Yamamay loves Napoli, la campagna

- pubblicità -

Yamamay dedica l’ultimo capitolo del racconto della collezione mare 2026 a Napoli e alla

veracità dei suoi abitanti.

La spiaggia della Colonna Spezzata, tra gli angoli più suggestivi e caratteristici del litorale partenopeo, fa da sfondo a immagini che evocano immediatamente le atmosfere autentiche dell’estate napoletana, tra tradizione, folklore e spensieratezza.

Modelli tra i bagnanti comuni

I due modelli protagonisti della campagna sono stati immortalati dal fotografo Raffaele Marone tra i bagnanti del luogo, che sono diventati a loro volta parte integrante del racconto visivo.

Ne emerge il ritratto di una tipica giornata d’estate trascorsa in spiaggia, tra sole, chiacchiere, partite a carte e costumi dai colori vivaci.

Un omaggio genuino alla convivialità e alla gioia di stare insieme, che celebra ancora una volta la voglia di sorridere e condividere momenti autentici.

Tutti i protagonisti della campagna indossano costumi Yamamay, appartenenti a una collezione ampia e versatile, pensata per soddisfare ogni gusto e stile.

La proposta comprende slip, boxer, capi in lino e accessori da spiaggia, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza.

La collezione include numerosi modelli disponibili in una vasta gamma di colori e fantasie: dalle versioni più essenziali in tinta unita, caratterizzate da tonalità neutre ed eleganti, alle proposte più vivaci e originali, arricchite da stampe multicolore e motivi dal forte impatto visivo.

Elemento distintivo di tutte le linee sono il comfort e la versatilità. Capi di qualità, progettati per durare nel tempo e ideali sia per le giornate al mare sia per passeggiate e momenti di relax nel tempo libero.

Inoltre, alcune linee di costumi sono realizzate con fibre riciclate, a conferma dell’attenzione del brand verso una moda più responsabile e sostenibile.

A queste immagini si aggiungono quelle dedicate alla collezione donna, che vedono come protagonista la modella Mariana Rodriguez e che sono state ambientate, in coerenza e continuità con la campagna dedicata all’uomo, presso lo storico Bikini Beach Club della Costiera Sorrentina.

Gianluigi Cimmino – CEO di Yamamay

‘Napoli ha segnato l’inizio della storia di Yamamay ormai 25 anni fa perchè le mie origini sono napoletane e quindi profondamente legate a questa città. Sebbene, per ragioni di business, il percorso del brand si sia poi sviluppato maggiormente a Milano, continuiamo a tornare a Napoli perché io sono figlio di questa città che continua a rappresentare ancora oggi una fonte d’ispirazione. Abbiamo scelto di ambientare qui parte del racconto dedicato alla collezione mare, coinvolgendo tra l’altro alcuni signori locali che conosciamo tutti, perché

Napoli continua ad incarnare, più di ogni altro luogo, quell’idea di italianità che da sempre caratterizza le nostre collezioni: lo spirito napoletano vive nella nostra creatività, nel modo in cui raccontiamo storie attraverso le collezioni e nelle campagne pubblicitarie che realizziamo. È un patrimonio di valori, passione e autenticità che sentiamo profondamente nostro e che continua ad accompagnare la crescita di Yamamay.’