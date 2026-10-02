Materias istituisce il Premio Nicolais

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Nasce il “Premio Nicolais”, la nuova piattaforma promossa da Materias e intitolata alla memoria del fondatore Luigi Nicolais, pensata per sostenere i protagonisti dell’innovazione nello sviluppo di tecnologie ad alto potenziale.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’attività di Materias, acceleratore “early stage” con sede a Napoli specializzato in materiali avanzati e deep tech, con l’obiettivo di colmare il divario che troppo spesso separa l’eccellenza della ricerca scientifica dalla sua effettiva trasformazione in impresa, prodotti industriali e opportunità d’investimento.

A guidare il percorso di selezione sarà una giuria d’eccezione presieduta da Cristina Messa, presidente di Materias, che avrà il compito di individuare i progetti più promettenti attraverso un processo strutturato di scouting nazionale e valutazione scientifica.

Il premio si rivolge in particolare a startup innovative con sede operativa in Italia e a team scientifici provenienti da università e centri di ricerca intenzionati a costituire una nuova impresa, focalizzandosi su tre ambiti tecnologici chiave: nuovi materiali e processi industriali, il settore biomedicale e pharma, l’agritech.

Oltre a un riconoscimento economico, l’intervento garantisce l’accesso a strumenti mirati di accelerazione e affiancamento strategico, messi in campo direttamente da Materias insieme a una rete di partner industriali e sponsor di primo piano.

Parallelamente al filone riservato al tessuto imprenditoriale emergente, il programma valorizza anche le nuove generazioni di talenti attraverso la sezione dedicata alle Tesi di Laurea Sperimentale in Ingegneria dei Materiali, aperta a chi ha discusso elaborati magistrali caratterizzati da un forte contenuto scientifico, sperimentale e applicativo.

Le modalità operative, il calendario dettagliato e le scadenze per la partecipazione al Premio saranno comunicati prossimamente attraverso i canali ufficiali della piattaforma.