Maurizio Del Greco, da Torre del Greco a Colonia

Autore, scrittore, regista e imprenditore, Maurizio Del Greco, è reduce dal successo internazionale del film Global Harmony, ma è pronto a stupire con nuovi progetti. Da Torre del Greco, città del corallo a Colonia in Germania, famosa per la birra, Maurizio annovera sempre più successi. In questo universo fatto di libri, film, spettacoli in cui realtà e fantasia si incontrano, si fondono e confondono, vediamo anche chi come Del Greco, riesce ecletticamente a interpretare ruoli e fare 100 e più cose con il suo spiccato imprinting da leader.

E sì, perché Maurizio esplora, scopre, conosce, promuove ed è sempre pronto ad aiutare un connazionale in difficoltà. Global Harmony film girato in lingua inglese, lo ha visto coinvolto come direttore di produzione, le cui scene sono state girate tra gli Stati Uniti, Tunisia, Campania, Lampedusa, diretto dal conosciuto e apprezzato regista e attore Fabio Massa, originario di Castellammare di Stabia.

Principalmente è proprio l’isola di Lampedusa, punto d’incontro di diverse culture e rotte migratorie, che fa da sfondo al protagonista del film Richard Foster, un giornalista di famiglia famosa e benestante, interpretato dall’australiano Morgan David Jones. Ben presto mosso dalla forte etica morale, si discosta dalle sue origini e dal business aziendale e cerca di combattere per salvaguardare i diritti umani, e tentare di cambiare il mondo e offrire nuovi orizzonti. È questo il tema che viene affrontato nel film mettendo in luce le condizioni di vita che minacciano e negano la dignità umana.

“I film così come i libri, – afferma Maurizo Del Greco – possono essere dei potenti strumenti di sensibilizzazione e di denuncia. Si raccontano storie di soprusi, ingiustizia, violenza, emarginazione e disperazione ma si lanciano anche sfide per stimolare la solidarietà e il rispetto nel mondo e soprattutto favorire la consapevolezza della dignità umana. Tutto questo è Global Harmony”. Un cast internazionale d’eccezione, che ha visto la partecipazione tra gli altri dell’attrice siriana Rasha Bilal, la piccola Faty Ba, al suo primo film, Denny Mendez, attrice domenicana, lo spagnolo Sergio Muniz, l’americano Tomas Arana, i siciliani Mariagrazia Cucinotta ed Enrico Lo Verso, la napoletana Cristina Donadio, il romano Pietro De Silva, per citarne solo alcuni.

Film questo che ha già all’attivo numerosi riconoscimenti internazionali e 33 premi vinti a livello mondiale. America, Germania, Italia, e tante nazioni del mondo continuano ad apprezzare l’importanza e lo spessore culturale del film. “L’amicizia che mi lega al regista Fabio Massa- continua Del Greco-, sia da un punto di vista umano che professionale, ha fatto sì che si consolidasse sempre più il rapporto e insieme puntare a progetti sempre più ambiziosi. Il nostro obiettivo è toccare il cuore delle persone e conquistare il pubblico di tutto il mondo. E posso dire con orgoglio e un po’ di presunzione, che ci stiamo riuscendo! Interagire con il pubblico, confrontarsi, favorisce l’interscambio con tante culture e questo è sicuramente per me il lavoro più coinvolgente e significativo”.

Maurizio Del Greco, che dimora da più di trent’anni in Germania, non disdegna la mentalità tedesca che negli anni ha imparato a conoscere ad apprezzare, ma conserva il tratto identitario del torrese; solare, generoso, autentico e poliedrico soprattutto quando si parla di lavoro. Infatti, nulla è lasciato al caso -conclude Maurizio- ci saranno sorprese professionali anche con Antonio Pacifico, imprenditore del settore automobilistico di Mondragone, che stimo perché come lui suggerisce “è sempre importante rinascere e ripartire’, soprattutto quando la vita non ti ha regalato nulla!

Sabrina Ciani