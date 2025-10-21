Maurizio Valenzi. Immagini da due rivoluzioni, sabato 25 al Maschio Angioino

Sabato 25 ottobre ore 11 nella sede del Maschio Angioino, Sala Litza Cittanova Valenzi, presentazione della cartella “Maurizio Valenzi. Immagini da due rivoluzioni” ristampa del “portfolio” con le immagini della Rivoluzione francese e della Rivoluzione partenopea
Parleranno della pubblicazione, dopo i saluti di Lucia Valenzi, lo storico Carmine Pinto e la curatrice d’arte Olga Scotto di Vettimo.
Per il 2025 la Fondazione ha ripubblicato il portfolio dal titolo “Maurizio Valenzi. Immagini da due rivoluzioni”: la cartella consiste in 22 tavole che riproducono le opere di Maurizio Valenzi realizzate per il Bicentenario della Rivoluzione francese (1789 – 1989) ed esposte per la prima volta al Palais de l’Europe di Strasburgo nel 1989. Le pitture illustrano prevalentemente momenti della Rivoluzione Partenopea del 1799.
La pubblicazione si arricchisce del testo originale di Maurizio Valenzi e di uno scritto inedito di Carmine Pinto.
Con l’occasione la Fondazione ripropone la mostra di riproduzioni delle opere esposte a Strasburgo realizzata nel mese di maggio all’Istituto francese di Napoli “Grenoble” e inaugurata nella settimana franco-napoletana.
L’esposizione sarà visitabile dal 25 ottobre al 14 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 17 nella sala Litza Cittanova Valenzi.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.