Messaggi di pace, mostra collettiva alla Casa dell’Annunziata

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E’ una “chiamata alla pace” quella dell’associazione ILMIOFUORIORARIO che presenta la mostra dal titolo, “Messaggi di pace” all’interno del Salone delle Colonne presso la Real Casa dell’Annunziata a Napoli (via Annunziata, 34). La collettiva che gode del patrocinio del Comune di Napoli è ad ingresso gratuito e vedrà coinvolte, durante la settimana, anche alcune classi del IC 9° Cuoco-Schipa di Napoli che saranno impegnate in una serie di laboratori artistici.

Visione futura di pace

“Vogliamo con questa mostra offrire un messaggio di pace ma soprattutto una visione futura di pace. – ha detto Maria Ammaturo, presidente dell’associazione culturale ILMIOFUORIORARIO – Anche per questo abbiamo deciso di coinvolgere gli alunni attraverso dei laboratori che partano dall’osservazione delle opere degli artisti che esporranno nello splendido Salone delle colonne della Real Casa dell’Annunziata.

L’arte è un trait d’union immediato in grado di veicolare concetti, sentimenti, emozioni non solo verso gli adulti ma ancor di più, forse, verso i ragazzi. Inoltre, abbiamo voluto invitare al vernissage anche una serie di autori e autrici a scrivere un messaggio poetico di pace e a “regalarlo” alla mostra perché la parola scritta ha una forza immediata e un grandissimo valore soprattutto poi quando arriva da scrittori, giornalisti e autori. Crediamo sia una pillola di pace da “distribuire a tutti”.

I quattro artisti

Luciana Mastrangelo, Tiziana Mastropasqua, Roberto ROViRO’ e Maria Sabetti MASA, sono i quattro artisti partenopei che racconteranno, attraverso le proprie opere, un desiderio, un sentimento, uno stato a cui tutti aspiriamo, soprattutto in questo momento storico: la pace.

In mostra le seguenti opere:

Incastri; Anatomia del pensiero; Frastaglio spezzetto deraglio la linea del viaggio (e di te); Sequenze occitane; Tendenze speculari di Luciana Mastrangelo

La Trama Del Gesto di Tiziana Mastropasqua

La piuma blu; Pupazzi; Bebè futuro di Roberto ROViRO’

Tempo fermo di Maria Sabetti MASA.

Il Vernissage

Il vernissage è fissato per venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 18. Hanno aderito all’iniziativa anche tanti autori e autrici. Tra gli ospiti della serata sono attesi: Rosalia Catapano, Francesca Gerla, Daniela Marra, Nicola Paone, Mariavittoria Picone, Maurizio Ponticello, Chiara Tortorelli, Nando Vitali, che leggeranno un proprio messaggio di pace, accompagnati dalla musica del maestro Marco Gesualdi e dalla voce di Valeria de Stefano. Per l’inaugurazione l’associazione ILMIOFUORIORARIO prevede anche, a partire dalle ore 17, una breve visita guidata gratuita al Complesso della Real Casa dell’Annunziata in collaborazione con i volontari della Santissima Basilica dell’Annunziata. A fine serata è previsto un aperitivo.

La mostra: orari e giorni di visita e attività collaterali

La mostra sarà visitabile dal 16 ottobre al 24 ottobre 2026 di mattina nei seguenti orari: lunedì ore 13,00-20,00; martedì- domenica ore 08,00-20,30. Ingresso gratuito.

Domenica 18 ottobre 2026 ore 10,00 si svolgerà una visita guidata gratuita completa al complesso della Real Casa dell’Annunziata, compresa la Santissima Basilica dell’Annunziata, la Ruota degli Esposti e il Salone delle Colonne, con la collaborazione dei volontari della Basilica e su prenotazione al numero whatsapp 3498117137.

Sabato 24 ottobre ore 10,00 laboratorio artistico gratuito per studenti su prenotazione al numero 3498117137

Mostra collettiva “Messaggi di pace” a cura de ILMIOFUORIORARIO

Luogo: Salone delle colonne Real Casa dell’Annunziata, via Annunziata 34, Napoli

Giorni: Dal 16 al 24 ottobre 2026

Orari mostra: lunedì dalle 13,00 alle 20,00

Martedì – domenica dalle 08,00 alle 20,00

Vernissage: venerdì 16 ottobre ore 18 (visita guidata alle 17,00)

ingresso gratuito