Migrazioni e Chiesa, incontro alla Facoltà di Teologia

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Mercoledì 15 aprile, presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM) di Napoli, in Via Petrarca 115, prenderà il via il convegno Migrazioni e Chiesa. Processi teologico-pastorali di inclusione, organizzato dalla stessa PFTIM con il sostegno del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana.

«Abbiamo ancora nelle orecchie, ma soprattutto nel cuore, le parole pronunciate nella nostra aula magna, pochi mesi fa, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle tragedie di cui è testimone il Mediterraneo» ha affermato il Preside della PFTIM Don Francesco Asti. «Abbiamo fatto nostre quelle parole – ha proseguito il Preside – insieme all’invito del Cardinale Battaglia a pensare Dio con le ferite del mondo sul tavolo, pertanto chiediamo alla teologia di porsi in ascolto del grido di dolore di chi lascia la propria terra d’origine in cerca di un futuro migliore e di tutto quanto ne consegue».

Il convegno si articolerà in quattro sessioni, che si svolgeranno in due giorni (15-16 aprile) presso le sedi delle due sezioni. Il primo giorno, alle ore 15.00, presso la sezione San Luigi, dopo l’introduzione del Preside della PFTIM Don Francesco Asti ed i saluti istituzionali del professor Vincenzo Anselmo, decano della sezione San Luigi della PFTIM, moderati dal professor Carmine Matarazzo, direttore del biennio di specializzazione in teologia pastorale della sezione San Tommaso d’Aquino della PFTIM, si aprirà la prima sessione dedicata al tema “Migrazione e comunità ecclesiali. Uno sguardo sociologico e antropologico”, presieduta da monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano e delegato per la commissione per le migrazioni della Conferenza Episcopale Calabra, cui seguirà nel pomeriggio la seconda sessione, incentrata sulla “Ermeneutica biblico-teologica”, presieduta da monsignor Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e delegato Migranti, Rom e Sinti, Spettacolo viaggiante della Conferenza Episcopale Campana.

Giovedì 16 aprile, i lavori si apriranno alle ore 09.00, presso la sezione San Tommaso d’Aquino, in Viale Colli Aminei 2, con i saluti istituzionali di monsignor Antonio Foderaro, decano della Sezione San Tommaso d’Aquino della PFTIM, che daranno il via alla terza sessione, dedicata al tema “Accogliere, proteggere, promuovere, integrare” e presieduta da monsignor Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa e presidente dell’ufficio regionale per la pastorale dei migranti della Conferenza Episcopale di Basilicata. Al tema “Università, lavoro e immigrazione” sarà invece dedicata la quarta ed ultima sessione, guidata da monsignor Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli e delegato per la PFTIM, cui faranno seguito l’intervento e le conclusioni del Preside Don Francesco Asti.

Il convegno è accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito come corso di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado della scuola italiana.

Per informazioni e contatti

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Presidenza www.pftim.it