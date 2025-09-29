Mirrored Wounds, installazione contro la violenza sulle donne

- pubblicità -

Per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e, a sostegno della nuova campagna di AXA, “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”, l’artista torinese Greg Goya, tra i più seguiti street artist a livello internazionale, ha creato “Mirrored Wounds”, un’installazione che mette insieme arte e coinvolgimento del pubblico.

Greg, nato a Torino, è oggi uno degli street artist italiani più seguiti al mondo, con oltre 1,7 milioni di follower su Instagram, TikTok e YouTube. Le sue performance di Fast Art – partecipative e immediate – hanno raccolto milioni di visualizzazioni online e coinvolto dal vivo centinaia di persone tra Europa, Stati Uniti e Asia. Il suo linguaggio unisce street e performance art, trasformando ogni opera in un’esperienza collettiva capace di emozionare e far riflettere.

“Mirrored Wounds” si presenta come un grande specchio frammentato, dalla forma fluida e quasi liquida. Le superfici riflettono chi vi si avvicina, attraversate da crepe dorate che creano un disegno irregolare. Il pubblico è invitato a scrivere su questi frammenti un rischio o una sofferenza vissuti in quanto donna, incidendolo con uno strumento speciale. Poi, con lo stesso strumento, la scritta viene graffiata via: un gesto che libera simbolicamente da quei rischi e da quelle paure.

Il riflesso inciso, però, rimane. A ricordarci che certe esperienze non si cancellano, ma possono trasformarsi.

Un messaggio forte, che si lega all’impegno concreto di AXA Italia, da sempre attiva contro la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, iniziative di empowerment femminile e progetti nelle scuole. In Italia, AXA ha lanciato la campagna “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”, on air in questi giorni, per accendere i riflettori sui rischi e le vulnerabilità che ancora oggi le donne affrontano quotidianamente.

Greg Goya: “Ogni ferita lascia un segno, ma non ci definisce. Ho immaginato Mirrored Wounds come uno spazio per i rischi che troppe donne vivono ogni giorno. Scriverli e poi cancellarli è un gesto simbolico per dire che il dolore non definisce chi siamo, ma può trasformarsi in forza. L’opera è un invito a non restare in silenzio, ma a incidere, cancellare, raccontare la paura”.

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer and External Communication Officer di AXA Italia: “Parole, emozioni, speranza. È il senso dell’opera realizzata da Greg Goya, che ha scelto di collaborare con AXA Italia e di cui siamo molto orgogliosi. Un’opera collettiva, uno spazio che accoglie esperienze e frammenti di vita delle donne, alle prese ogni giorno con una serie di rischi e vulnerabilità, poi graffiati via, in un gesto simbolico che incoraggia a guardare avanti con una nuova consapevolezza. Ancora una volta siamo al fianco delle donne e lanciamo un messaggio di ottimismo sulla possibilità di immaginare e costruire, insieme, un futuro più inclusivo, ribadendo che “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”.