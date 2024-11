Mitologia ludica dei giochi napoletani nei casinò online

- pubblicità -

Tutto ciò che riguarda il gioco è in qualche modo legato alla città di Napoli per la sua tradizione ludica che arriva da oltre 2000 anni fa, infatti, nella Vecchia Pompei sepolta dalla furia del Vesuvio, sono innumerevoli gli esempi di taverne antiche dove si giocava, a raccontarlo sono anche le numerose scritte sui muri e le decorazioni.

Sui siti di casinò digitale con blackjack, poker, slot e roulette online come Betfair è facile trovare giochi con le grafiche ispirate all’Antica Roma, ma anche alla tradizione napoletana, con la tombola, la smorfia, la scopa, il sette e mezzo o le grafiche che rappresentano i luoghi più iconici e meravigliosi della città.

Vedi Napoli e poi giochi: i dadi truccati dell’Antica Pompei

Al MANN, il museo archeologico di Napoli, sono presenti dei dadi truccati antichi, con un lato aperto dove era possibile inserire del piombo per appesantire quella faccia e avere il 100% di probabilità che uscisse quel risultato. Ma attenzione: i dadi truccati sono stati inventati dal popolo latino e non dai partenopei.

A Pompei ci sono diverse “taberne” dove sono raffigurate persone che giocano, scritte e simboli scaramantici, il più famoso paradossalmente è il fallo maschile. A questo punto possiamo affermare che è proprio vero: vedi Napoli e poi giochi. Addentriamoci ancora più affondo nella mitologia ludica dei giochi napoletani sui casinò online.

Il Lotto, la Tombola e la Smorfia

In principio fu il Lotto a spopolare nella città partenopea, ma nel XVIII secolo Carlo III di Borbone, una volta vista proibita la sua passione, fu costretto a litigare con il frate Gregorio Maria Rocco, perché quest’ultimo voleva vietare durante le feste di Natale il gioco del Lotto. Qual era il motivo? Distrae i fedeli dalla preghiera.

In questo contesto nasce la Tombola, perché il genio napoletano non ha confini, dunque, i partenopei iniziarono a riunirsi in casa per sorteggiare i numeri e tentare la fortuna, con tanto di dolci tipici e pietanze natalizie: una vera festa. Dalla tombola nasce anche la smorfia, un’interpretazione napoletana dei numeri secondo la cabala tradizionale: entrambi i giochi spopolano ancora oggi nei casinò online

La roulette online e i giochi napoletani sui casinò digitali

Non solo tombola e smorfia, perché tra i giochi napoletani c’è anche il Sette e Mezzo, antenato del Blackjack, così come il Tressette, la Scopa e il rubamazzetto: tutti giochi di carte che vantano secoli di storia, per questo oggi ispirano ancora le grafiche dei giochi virtuali di casinò.

Se attualmente è possibile giocare alla roulette online dal vivo in streaming con un croupier in diretta, è anche merito della cultura partenopea, che ha inventato e prediletto i giochi di carte e di casinò, contribuendo a costruire una vera e propria simbologia mitologica dei numeri, nel suo senso ludico più stretto.

Mentre nel XVIII secolo a Napoli nasceva la tombola, in Francia spopolava la roulette, che sarebbe diventata un altro simbolo dei casinò, ancora oggi tra i giochi preferiti degli appassionati.

Attualmente, è possibile giocare alla roulette online a tema Napoli, ma anche a diverse slot che si ispirano non solo alla città che domina il golfo omonimo, ma anche al Napoli Calcio, Maradona e tutti i suoi protagonisti più iconici: Totò, Sofia Loren, Massimo Troisi, Vittorio De Sica e così via.