Morte le gemelle Kessler, avevano 89 anni

Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando oggi 17 novembre il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni, che si sono spente a Gruenwald, nell’area di Monaco.

“Non volevano più vivere”, si legge nell’edizione online.

Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936.

In Italia ebbero enorme notorietà a partire dagli anni ’60 grazie alla partecipazione ai più grandi varietà televisivi dell’epoca, da ‘Giardino d’Inverno’ a ‘Studio Uno’ (dove cantavano e ballavano anche la sigla d’apertura, l’indimenticabile ‘Da-da-un-pa’) a ‘Milleluci’, e alle commedie musicali di Garinei e Giovannini.

Secondo informazioni fornite dalla polizia, le due gemelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito.

Attorno a mezzogiorno, la polizia avrebbe raggiunto la residenza delle due artiste e avrebbe constatato il decesso delle due donne escludendo, in base ai primi rilievi, qualsiasi circostanza sospetta.

Bild ricorda che, nell’aprile 2024, le gemelle – proprio al giornale – avevano espresso la volontà di essere sepolte insieme.

Il quotidiano ricorda che in Germania il suicidio assistito è ammesso “in determinate circostanze”. Il soggetto maggiorenne che vuole far ricorso alla pratica deve “agire autonomamente e secondo la propria volontà” con una decisione assunta nel pieno possesso delle proprie facoltà. In assenza di una di queste condizioni, il personale medico non potrebbe agire secondo la legge.