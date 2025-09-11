Mostra fotografica sul punk hardcore anni 80

- pubblicità -

VENERDI’ 10 OTTOBRE AL PUNK TANK CAFE’, PIAZZA DANTE 40, NAPOLI APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA DI Michele ‘Barox’ D’Alessio sulla scena Punk HC degli anni 80. IL GIORNO SUCCESSIVO, SABATO 11 BAROX INTERVERRA’ ANCORA AL PUNK TANK CAFE’ CON IL SUO DJSET

“Il passato è pieno di sorprese…

Il punk non è solo musica, il punk è un atteggiamento. Il punk è

una scelta e sono le scelte che abbiamo fatto nel passato che influenzano il nostro futuro.

Torino. La città italiana dell’auto. Tecnologia all’avanguardia, cielo grigio, fabbriche e noia. Gli anni’80 e l’onda lunga degli “anni di piombo” aleggiano ancora su questa città di padroni e operai.

Ma alcuni decidono di restarne fuori, per non rimanere invischiati nella micidiale macchina di un futuro che è stato confezionato per loro da altri. Saranno coloro che si rifiutano di conformarsi a

rompere le fondamenta dell’equazione “Torino = auto” e a trasformare la città in uno spazio per uno dei movimenti

giovanili più fertili e importanti del mondo.

È un momento di ricerca di spazi condivisi in cui i giovani possano condividere i loro sogni e la loro rabbia.

Rabbia che risuonava al microfono in scantinati umidi trasformati in spazi per le prove.

Rabbia che si è trasformata in un riff secco di una chitarra elettrica. La rabbia che è stata catturata sui volantini dei concerti e

delle manifestazioni contro il sistema.

La mostra Hard Core Punk anni 80 è dedicata al giovane movimento punk torinese e Italiano degli anni Ottanta.

Michele ‘Barox’ D’Alessio dava libero sfogo alla sua rabbia sulle pelli dei tamburi come batterista dei Negazione,

Una band che è diventata una leggenda. La rabbia c’era e così Barox, non ancora ventenne,

salì su un treno da Torino a Berlino per suonare in una tournée con i Negazione. Il suo incontro con

Berlino fu così impressionante e allo stesso tempo

fatale che finì per rimanere a Berlino. Collezione di attimi, il cui titolo in parte inspira ora la mostra.

Sono esposte le immagini originali del libro Negazione.

I Negazione appartengono alla prima generazione dell’hardcore italiano con gruppi come

Declino, Raw Power e Cheetah Chrome Motherfuckers, Kina e molti altri punk europeo di gruppi, che suonavano la loro musica in modo più veloce ed estremo, erano più radicali e politici nei loro testi e nelle loro canzoni. radicale e politica nei testi e negli atteggiamenti, e si differenziavano notevolmente dai punk

tradizionali anche in termini di moda. Un viaggio per entrare in

contatto con una rete internazionale di amici basata su valori condivisi e su un’attitudine al fai- da-te.

Questa mostra è un atto di memoria collettiva che coinvolge tutti coloro che hanno vissuto questo periodo.

Questa mostra è dedicata a chi non ha potuto essere presente in quegli anni, a chi ci ha lasciato

troppo presto e a coloro che non sono ancora nati.

Il passato è pieno di sorprese…