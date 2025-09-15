Mulino Caputo sostiene il restauro di 30 opere del Tesoro di San Gennaro

La Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Museo del Tesoro di San Gennaro e D’Uva Srl presentano il progetto di restauro e valorizzazione sostenuto da Mulino Caputo e realizzato da Valore Italia giovedì 18 settembre alle ore 12.00 presso il Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149).
Il progetto interesserà trenta preziose opere tra busti e oggetti preziosi del Museo del Tesoro di San Gennaro.
Programma:
Saluti e apertura
Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro
Francesca Ummarino, Direttrice Museo del Tesoro di San Gennaro
Interventi
Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro
Rosalia D’Apice, Soprintendente Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Ilaria D’Uva, CEO D’Uva Srl
Antimo Caputo, Amministratore Delegato Mulino Caputo
Giovanni Lombardi, Advisory Board Valore Italia
Raccontano i dettagli tecnico / scientifici del restauro
Barbara Balbi, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Chiara Rostagno, Coordinatrice Scientifica del progetto
Stefano Lanuti, Restauratore
