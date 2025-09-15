Mulino Caputo sostiene il restauro di 30 opere del Tesoro di San Gennaro

- pubblicità -

La Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Museo del Tesoro di San Gennaro e D’Uva Srl presentano il progetto di restauro e valorizzazione sostenuto da Mulino Caputo e realizzato da Valore Italia giovedì 18 settembre alle ore 12.00 presso il Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149).

Il progetto interesserà trenta preziose opere tra busti e oggetti preziosi del Museo del Tesoro di San Gennaro.

Programma:

Saluti e apertura

Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro

Francesca Ummarino, Direttrice Museo del Tesoro di San Gennaro

Interventi

Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

Rosalia D’Apice, Soprintendente Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Ilaria D’Uva, CEO D’Uva Srl

Antimo Caputo, Amministratore Delegato Mulino Caputo

Giovanni Lombardi, Advisory Board Valore Italia

Raccontano i dettagli tecnico / scientifici del restauro

Barbara Balbi, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Chiara Rostagno, Coordinatrice Scientifica del progetto

Stefano Lanuti, Restauratore