Musei del Vomero, Le voci di sopra prosegue con musica e stand up comedy

La rassegna estiva “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” prosegue questo venerdì e sabato con due eventi che animeranno la suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo al tramonto (a partire dalle 19.30) con concerti e spettacoli e la possibilità di gustare un aperitivo sulla terrazza più panoramica della città.
26 giugno – Aura fest, figlie delle stelle
Per il secondo appuntamento della rassegna musicale al femminile curata da Salvatore Caruso, protagonisti saranno Maria Antonietta e Colombre con opening di Morena Chiara.
La formula della serata prevede che giovani artiste nazionali affiancate da artiste locali siano introdotte da una donna che rappresenta un’eccellenza nel proprio campo e la madrina di venerdì sarà Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del Comune di Napoli, che porta la sua esperienza negli affari istituzionali e la sua competenza di coordinamento e dialogo intersettoriale. L’evento inizierà alle ore 21.00.
Maria Antonietta e Colombre
Maria Antonietta e Colombre hanno partecipato per la prima volta quest’anno al 76° Festival di Sanremo tra i big in gara con “La felicità e basta”, una canzone che parla di vita reale, di fragilità comuni e di una felicità possibile, necessaria, immediata.
Maria Antonietta è una cantautrice e scrittrice nata a Pesaro, con all’attivo quattro album solisti, un libro di poesie e racconti e un intenso percorso dal vivo tra concerti, reading e tour in Italia e in Europa.
Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, esordisce nel 2017 con Pulviscolo, candidato al Premio Tenco, vincendo il premio “Super Mei Circus” come miglior artista indipendente dell’anno 2018. Cantautore, autore, musicista e produttore, ha all’attivo 3 dischi e tanti concerti in Italia e in Europa. Nel 2025 pubblica “Luna di miele” un album scritto a quattro mani con Maria Antonietta.
Morena Chiara
Morena Chiara è una cantautrice e artista di strada napoletana di origini brasiliane. Cresciuta nel mondo dello spettacolo grazie al padre (Alan De Luca, ndr), cabarettista e attore teatrale napoletano, unisce influenze di teatro-canzone, bossa nova ed elettronica in una scrittura che racconta quotidianità, fragilità e contraddizioni. Dopo il progetto di strada Tomo Tomo e l’EP autoprodotto Aria, partecipa nel 2025 alla serie Noi del Rione Sanità come attrice, cantando la sigla con Lucariello. Nel 2026 è nel programma di Rai 1 “Dalla strada al palco”, portando ‘Je so’ pazzo’ al femminile e duettando con Ditonellapiaga.
27 giugno – King of comedy, Stand Up comedy show
Sabato sera è di scena la rassegna “King of Comedy”, a cura di Vincenzo Comunale che da re dello stand up comedy ha scelto artisti che coinvolgono il pubblico con gag e battute che garantiscono trascinanti risate.
Sabato sul palco di Castel Sant’Elmo”, salirà Raffaello Corti con lo show: “Uno spettacolo che mi vedrei”.
Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”, incarna il ruolo dissacrante dell’anti-prestigiatore, appare infatti impacciato, estraniato e comico, ma nello stesso tempo coinvolgente. Sotto l’apparenza però si cela un vero prestigiatore e così in ogni performance si giunge sempre ad un momento in cui c’è un ribaltamento della narrazione in cui la magia alla fine emerge, stupisce ed emoziona. Dopo anni passati a sperimentare gag e numeri con esibizioni live in strada e nei principali laboratori teatrali comici di Roma, nel 2018 vince l’Ariston Comic selfie e raggiunge la finale nel programma televisivo “Tu si que vales”, fa parte del cast di Colorado 2019, partecipa a 15 puntate in prima serata su Rai nei “I soliti ignoti” di Amadeus, arriva in finale nel programma Lol talent show nel 2024 e nel 2025 è parte del cast di Zelig On, su Italia Uno.
Il programma completo della rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” è consultabile al link https://linktr.ee/museinazionalivomero
Allo stesso indirizzo è possibile anche acquistare i biglietti on line (15 euro), oppure direttamente presso la biglietteria del museo, in caso di disponibilità residua (massimo 200 posti).
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