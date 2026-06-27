Musei nazionali del Vomero, si allarga orario apertura

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Da mercoledì 1° luglio cambiano gli orari dei Musei nazionali del Vomero, aumentando di 90 minuti la fruizione, ogni giorno, per ciascun sito.

Ogni settimana, quindi, vengono offerte ai visitatori 27 ore di apertura in più rispetto ai precedenti orari, ampliando l’offerta del nuovo polo museale.

Le variazioni

La Certosa di San Martino, Castel Sant’ Elmo e il Parco della Floridiana conserveranno l’accesso al pubblico dalle 8,30 alle 18,30, mentre i musei Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Novecento nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo e alcuni spazi espositivi della Certosa e apriranno alle 9,30. e chiuderanno alle 18,30 con ultimo ingresso alle 17.30.

Chiusura settimanale il martedì

Unificata anche la chiusura settimanale il martedì a partire dal 30 giugno per tutti i musei (Certosa di San Martino, Museo Novecento e Duca di Martina) per consentire la visita in più siti nelle stesse giornate.

Invece, il Parco della Floridiana, con accesso gratuito fino un’ora prima del tramonto e il Castel Sant’Elmo, che chiude alle 19.30, sono aperti 7 giorni su 7

Direttrice Almerinda Padricelli

La scelta di unificare orari e giorni di chiusura è stata della nuova direttrice Almerinda Padricelli, che intende offrire un servizio semplificato ai visitatori e ai turisti.

“L’obiettivo è quello di creare un’identità unica, nonostante le differenze che contraddistinguono i tre luoghi della cultura che sono stati unificati e resi autonomi nel marzo del 2024 con decreto dell’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – afferma la direttrice – Sarà più semplice anche per i identificare e visitare i tre musei della collina vomerese”.

Il costo dei biglietti, nonostante l’ampliamento di orario, resta invariato.

Quindi l’ingresso al Museo duca di Martina in Villa Floridiana costa 4 euro, la Certosa di San Martino 6 euro e il Castel Sant’Elmo con il Museo Novecento a Napoli (5 euro fino alle ore 16.00 e 2.50 dalle 16.00 fino alle 19.30).

È possibile acquistare un unico biglietto unico Certosa di San Martino e Castel dell’Ovo al costo di 9 euro.

I Musei Nazionali del Vomero

I Musei nazionali del Vomero racchiudono i complessi monumentali della zona collinare di Napoli: Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana.

Una fortezza, un monastero e una villa aristocratica protagonisti della storia di Napoli, sede di musei di arte antica, moderna e contemporanea con collezioni di grande rilievo nel panorama museale italiano. Insieme, tracciano un suggestivo itinerario attraverso la storia e l’arte della città, dalle fasi angioine ad oggi, in cui le architetture si fondono con suggestivi scorci panoramici e le opere esposte raccontano storie di piccoli e grandi capolavori, correnti artistiche e fasi storiche, scambi e contatti attraverso Europa e Oriente.

Il parco storico della Floridiana, i chiostri certosini e gli spalti del castello offrono passeggiate ricche di fascino, indietro nel tempo.