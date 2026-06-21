- pubblicità -

Museo d’Arte Contemporanea: Manciniart e la Scultura Neo-Minimalista Religiosa al MACA di AlcamoAl MACA (Museo d’Arte Contemporanea Alcamo), situato nella splendida cornice di Alcamo (Trapani), si tiene una nuova mostra collettiva. L’evento ospita il celebre scultore Pierluigi Manciniart con la sua attesissima opera, esposta dal 23 giugno al 10 luglio. L’artista romano porta in Sicilia un lavoro unico che unisce la terra e il cielo.L’opera si intitola “Radici Celesti”. Si tratta di una scultura straordinaria che usa lo stile neo-minimalista con un forte tema religioso e spirituale.La Collettiva “Terra di Donna” e il Ruolo di Tracciati d’ArteLa scultura di Manciniart si inserisce all’interno della famosa mostra collettiva intitolata “Terra di Donna”. C’è il prezioso lavoro di Tracciati d’Arte dietro questo grande progetto editoriale e culturale, nato per celebrare la Sicilia attraverso l’arte.Il Tema: Il titolo si ispira alla leggendaria storia della nascita della Trinacria (la Sicilia).Gli Artisti: La mostra crea un ponte culturale unendo pittori, scultori e fotografi.Un Ponte tra Terra e CieloManciniart ama usare materiali forti come il ferro, il bronzo e l’ottone. Per questa mostra ad Alcamo ha creato qualcosa di magico. “Radici Celesti” ha forme geometriche molto pulite e semplici, tipiche del neo-minimalismo.La scultura sembra nascere dal pavimento del museo per allungarsi verso l’alto. Rappresenta la preghiera e il legame profondo tra l’uomo e Dio. Le linee sono ridotte all’essenziale per lasciare spazio al silenzio e alla riflessione.Dettagli della MostraProgetto a cura di: Tracciati d’ArteNome Esposizione: Collettiva “Terra di Donna”Luogo: MACA – Museo d’Arte Contemporanea, Alcamo (Trapani)Date: Dal 23 giugno al 10 luglioArtista: Pierluigi ManciniartSe amate l’arte che fa riflettere l’anima, non potete perdere questo appuntamento speciale nel cuore della provincia di Trapani. La scultura vi lascerà senza fiato per la sua geometrica bellezza