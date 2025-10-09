Museo Filangieri, la nuova stagione

Cari amici e amiche del Museo Filangieri,

lo scorso 27 settembre, durante l’evento-spettacolo “È qui la festa!”, abbiamo svelato il nuovo programma 2025/2026: una stagione ricchissima di eventi, sorprese e novità che renderanno il nostro museo ancora più ricco di offerte per tutti i gusti e, soprattutto, inclusivo e accessibile.

Il calendario è fitto e alcune date sono ancora in fase di definizione, ma intanto potete già segnarvi gli appuntamenti più interessanti:

🎶 Partenope Barocco Festival
Dal 5 ottobre al 28 dicembre, le matinées musicali dedicate al Barocco incluse nel prezzo del biglietto di ingresso.
Scopri il programma completo »

📚 “Napoli scrive”
Un ciclo originale di presentazioni di libri di autrici e autori napoletani (con qualche sorpresa!), in collaborazione con la rivista Il randagio. Da novembre 2025 a maggio 2026.

🖼 Mostra su Gaetano Filangieri Jr.
A novembre, per celebrare i 150 anni dal suo ritorno a Napoli, un’esposizione di straordinario valore storico e culturale.

✨ Eventi speciali

  • “Stella d’argiento”, recital natalizio di Francesca Curti Giardina con Andrea Sensale (27 dicembre, biglietti online)
  • Primo laboratorio di scrittura incorporata con Claudia Carrescia e Stefania Cristiano (7 febbraio, biglietti online)
  • Yoga dell’equinozio con Stefania Cristiano (20 marzo, biglietti online)
  • Concerto degli Aluna Ensemble, band internazionale dalle sonorità globali (19 aprile, biglietti online)

🌟 Le grandi novità del museo

  • Inaugurazione dell’ascensore: finalmente accessibile a tutti la magnifica Sala Agata
  • Laboratorio di restauro aperto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti
  • Una nuova area archeologica in costruzione
  • Audioguida multilingue inclusa nel biglietto, con la voce del direttore Paolo Jorio e musiche a tema
  • Merchandising d’autore firmato Antonio Fanelli, ispirato al diritto alla felicità
  • E naturalmente… siamo un museo PET-FRIENDLY 🐾 con aree ristoro e kit di benvenuto per i vostri amici a quattro zampe

🎒 Per le scuole: laboratori didattici e cacce al tesoro su misura.

💡 È attiva la nostra campagna di crowdfunding per completare la nuova area archeologica: sostienici qui »

Vi aspettiamo per vivere insieme una stagione indimenticabile, all’insegna del diritto alla felicità che al Museo Filangieri fa rima con benessere, bellezza, cultura e musica!

