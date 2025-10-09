Museo Filangieri, la nuova stagione

Cari amici e amiche del Museo Filangieri,

lo scorso 27 settembre, durante l’evento-spettacolo “È qui la festa!”, abbiamo svelato il nuovo programma 2025/2026: una stagione ricchissima di eventi, sorprese e novità che renderanno il nostro museo ancora più ricco di offerte per tutti i gusti e, soprattutto, inclusivo e accessibile.

Il calendario è fitto e alcune date sono ancora in fase di definizione, ma intanto potete già segnarvi gli appuntamenti più interessanti:

🎶 Partenope Barocco Festival

Dal 5 ottobre al 28 dicembre, le matinées musicali dedicate al Barocco incluse nel prezzo del biglietto di ingresso.

📚 “Napoli scrive”

Un ciclo originale di presentazioni di libri di autrici e autori napoletani (con qualche sorpresa!), in collaborazione con la rivista Il randagio. Da novembre 2025 a maggio 2026.

🖼 Mostra su Gaetano Filangieri Jr.

A novembre, per celebrare i 150 anni dal suo ritorno a Napoli, un’esposizione di straordinario valore storico e culturale.

✨ Eventi speciali

“Stella d’argiento” , recital natalizio di Francesca Curti Giardina con Andrea Sensale (27 dicembre, biglietti online)

, recital natalizio di Francesca Curti Giardina con Andrea Sensale (27 dicembre, biglietti online) Primo laboratorio di scrittura incorporata con Claudia Carrescia e Stefania Cristiano (7 febbraio, biglietti online)

con Claudia Carrescia e Stefania Cristiano (7 febbraio, biglietti online) Yoga dell’equinozio con Stefania Cristiano (20 marzo, biglietti online)

con Stefania Cristiano (20 marzo, biglietti online) Concerto degli Aluna Ensemble, band internazionale dalle sonorità globali (19 aprile, biglietti online)

🌟 Le grandi novità del museo

Inaugurazione dell’ascensore: finalmente accessibile a tutti la magnifica Sala Agata

Laboratorio di restauro aperto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti

in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Una nuova area archeologica in costruzione

in costruzione Audioguida multilingue inclusa nel biglietto, con la voce del direttore Paolo Jorio e musiche a tema

inclusa nel biglietto, con la voce del direttore Paolo Jorio e musiche a tema Merchandising d’autore firmato Antonio Fanelli, ispirato al diritto alla felicità

firmato Antonio Fanelli, ispirato al diritto alla felicità E naturalmente… siamo un museo PET-FRIENDLY 🐾 con aree ristoro e kit di benvenuto per i vostri amici a quattro zampe

🎒 Per le scuole: laboratori didattici e cacce al tesoro su misura.

È attiva la nostra campagna di crowdfunding per completare la nuova area archeologica

Vi aspettiamo per vivere insieme una stagione indimenticabile, all’insegna del diritto alla felicità che al Museo Filangieri fa rima con benessere, bellezza, cultura e musica!