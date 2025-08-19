7 Canzoni su Televomero, ultima puntata con Ida Rendano

- pubblicità -

Una voce-simbolo di Napoli per una serata unica tra racconto, musica ed emozioni: a 7 CANZONI, il palco musicale più amato della TV, sarà ospite IDA RENDANO. Una delle grandi regine della melodia partenopea sarà protagonista della puntata conclusiva della prima stagione del programma, in onda MARTEDÌ 19 AGOSTO alle ore 23.30 .

Ampio è il successo di 7 CANZONI: il nuovo format musicale trasmesso in seconda serata su 11 Televomero continua a conquistare pubblico e critica per la sua capacità di unire musica, storytelling e profondità narrativa.

In onda prossimamente una puntata straordinaria che vedrà come protagonista una delle artiste più rappresentative della scena musicale. Con la sua voce potente e inconfondibile, Ida Rendano ha attraversato più di trent’anni di carriera, diventando un vero e proprio pilastro della canzone napoletana contemporanea. La sua storia artistica è fatta di talento precoce, passione autentica e una costante capacità di reinventarsi, restando sempre fedele alla propria identità musicale. Il suo debutto discografico, giovanissima, con l’album Così quasi per gioco – prodotto da Gigi D’Alessio – è solo l’inizio di un percorso straordinario che l’ha portata a collaborare con grandi nomi come Nino D’Angelo e Franco Ricciardi – anche quest’ultimo ospite di una puntata di 7 CANZONI – conquistando il cuore di intere generazioni.

In questo ‘finale di stagione’, Ida Rendano si racconterà attraverso sette brani scelti personalmente: sette tappe emotive e musicali che rappresentano la sua vita e il suo percorso. A guidare il racconto sarà, come sempre, il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, conduttore del programma, capace di trasformare ogni intervista in un viaggio intimo e appassionante.

Dagli esordi nei primi anni Novanta fino alle più recenti produzioni, Rendano si racconterà in un’intervista intensa e coinvolgente, tra momenti chiave della sua vita artistica e personale.

A completare il racconto, una scaletta musicale che ripercorre alcune delle tappe più importanti della carriera musicale dell’artista: il medley “Zittu zittu – Notte – Il doppio dell’età”, seguito da “Basta così 2.0”, “Quanto t’amo” e “La notte””, fino all’anteprima esclusiva del suo ultimo singolo “L’ammore nun se cerca”, eseguito per la prima volta proprio nel corso del programma.

A completare il viaggio musicale della puntata sarà il giovanissimo dj-resident Xela (alias Alessandro Russo), che offrirà al pubblico un megamix esclusivo ispirato ai maggiori successi di Ida Rendano: un omaggio elettronico, raffinato e rispettoso, in grado di attualizzare la tradizione musicale partenopea con uno sguardo contemporaneo.

Diretto dal regista Giulio Tammaro, 7 CANZONI si sta affermando come uno degli appuntamenti più interessanti del panorama televisivo regionale e nazionale. La sua formula originale – capace di unire confessione, spettacolo e musica dal vivo – ha ricevuto sin dalla prima puntata un’accoglienza entusiasta. Merito anche della visione di Giovanni Tajani (11 Televomero), della direzione artistica di Gianluca Carbone, del conduttore Michelangelo Iossa, di una vivace squadra di redazione, di un team di tecnici di lunga esperienza e della capacità di mettere al centro le emozioni vere.

La puntata è realizzata con il supporto di Global Net, partner ufficiale del format, che sostiene un progetto capace di valorizzare la cultura musicale in tutte le sue espressioni.

Il 19 agosto, 7 CANZONI celebrerà Ida Rendano con un racconto autentico e coinvolgente, che saprà emozionare e far riflettere. Un tributo a una carriera costruita con talento, cuore e identità. Un appuntamento da non perdere.