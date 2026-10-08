‘700 napoletano e dintorni, Nuova Orchestra Scarlatti a San Marcellino e Festo

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Domenica 11 ottobre ore 18.30, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), appuntamento con la Nuova Orchestra Scarlatti per il concerto “‘700 napoletano e dintorni”, un ricco percorso tra orchestra e voce nel cuore della melodia partenopea, spaziante dal ‘700, secolo d’oro dell’opera, agli esordi della canzone napoletana classica.

Accanto alla N.O.S., guidata da Gaetano Russo, presente anche in veste di clarinetto solista, la voce della giovane soprano Rossella Costa. Al cembalo Marco Palumbo.

Il programma esordirà con la vivace e brillante Sinfonia dall’Antigona di Tommaso Traetta (opera trionfatrice al Teatro imperiale di San Pietroburgo nel 1772), per passare poi a due intense pagine di Alessandro Scarlatti e quindi al contrappunto sentimentale di un Concerto per archi di Francesco Durante, maestro di Traetta come anche di Pergolesi e Paisiello, presenti in programma, rispettivamente, con l’irresistibile Vannella da Lo frate ‘nnammorato, e con una concentratissima e napoletanissima Sinfonia d’opera; non poteva mancare in questo tour musicale Cimarosa: già quasi rossiniano nella rivoluzionaria Aria di Madama Erlecca, intimo in un’onirica versione della Serenata di Pulcinella; infine, spazio a melodie che inaugurano la stagione classica della canzone partenopea, da Donizetti a una scattante Cicerenella.

Il concerto sarà replicato lunedì 12 ottobre a Milano, presso la Sala Verdi del Conservatorio (ore 20.45), nell’ambito della stagione 2026 delle Serate Musicali.

Biglietti €10,00, on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto.

https://www.azzurroservice.net/biglietti/700-napoletano-e-dintorni/