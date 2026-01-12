’80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!’ Tullio De Piscopo in tour, 2 aprile Teatro Augusteo

- pubblicità -

24 febbraio 2026, una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni. Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso ’80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!’, un grande viaggio live con la quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica. Suonare dal vivo, per Tullio, è stata la sua grande linfa vitale in questi ultimi 20 anni con l’obiettivo di essere sempre al fianco del suo pubblico esibendosi tra club e teatri.

Prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency, il tour sarà un concentrato di energia, ritmo e memoria musicale. La scaletta includerà gli storici brani che hanno reso De Piscopo un’icona della musica italiana: ‘Andamento lento’, ‘E Allora e Allora’, ‘Primavera (Stop Bajon)’, ‘Qui gatta ci cova’, ‘’E fatto ‘e sorde! E?’ e ‘Libertango’, oltre a momenti dedicati alle sue incursioni nel jazz, nel pop e nelle collaborazioni d’autore.

Le prime date ufficiali del tour sono a Napoli (2 aprile al Teatro Augusteo), a Roma (9 aprile all’Auditorium Parco della musica – Sala Sinopoli), a Bitritto-Bari (17 aprile al Palatour), a Palermo (20 aprile al Teatro al Massimo), a Catania (21 aprile al Teatro ABC), a Milano (15 maggio al Teatro Dal Verme) e a Torino (16 ottobre al Teatro Colosseo).

Accanto alla musica, il tour sarà anche un luogo di ricordi. Tullio De Piscopo renderà omaggio agli artisti che più hanno segnato la sua vita. Come Pino Daniele, fratello d’anima e compagno di una rivoluzione musicale napoletana: “Con Pino c’era amore vero, una fratellanza che vibra ancora”; come James Senese con cui ha condiviso tante avventure: “James è il mio fratello di suono, il respiro profondo della nostra città”; come Astor Piazzolla, maestro assoluto del tango nuevo: “Con Piazzolla ho sentito cambiare il ritmo del mondo. Era un genio, uno di quelli che incontri una volta nella vita”.

Ma nel corso della sua straordinaria carriera sono state davvero tante le sue collaborazioni storiche: Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Franco Battiato, Gerry Mulligan, Chet Baker, Mina, Max Roach, Quincy Jones, Dizzy Gillespie, Bob Berg, Wayne Shorter, Billy Cobham, Gato Barbieri, Vinicius de Moraes, Toquinho, Jorge Ben Jor, Richie Havens, Severino Gazzelloni, Armando Trovajoli, Adriano Celentano, Lucio Dalla e Fabrizio De André, solo per citarne qualcuna.

’80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!’ non è solo un concerto: è Amore, un racconto, una festa, un saluto affettuoso al pubblico attraverso le sue bacchette e la sua musica che hanno segnato generazioni intere: “Sì, questo è il mio tour fatto di emozione. La Musica dal vivo è la mia vita, non è facile abbandonarla”.

Altra chicca: in primavera uscirà ’80 Tullio’, un cofanetto (Cimbarecord) composto da 4 vinili che ripercorreranno la sua straordinaria carriera. Le prime 80 copie saranno in vinile ‘Oro’ e conterranno una stampa numerata ed autografata da Tullio. Le restanti copie in vinile nero.

Se il 2026 sarà all’insegna dei festeggiamenti per i suoi 80 anni, il 2025 si è invece chiuso per Tullio con un prestigioso riconoscimento: è stato premiato a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, come Ambasciatore delle “100 Eccellenze Italiane nel mondo”. Un altro traguardo che ha celebrato talento, passione e italianità autentica.

I biglietti del tour sono già disponibili su ticketone.it e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Official partner del tour è Radio LatteMiele.

Di seguito le prime date annunciate: 2 aprile 2026 – Teatro Augusteo di Napoli (biglietti da 33 euro esclusa prevendita) 9 aprile 2026 – Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli di Roma (da 33 euro esclusa prevendita) 17 aprile 2026 – Palatour di Bitritto-Bari (biglietti da 33 euro esclusa prevendita) 20 aprile 2026 – Teatro al Massimo di Palermo (da 36 euro esclusa prevendita) 21 aprile 2026 – Teatro Abc di Catania (da 36 euro esclusa prevendita) 15 maggio 2026 – Teatro Dal Verme di Milano (biglietti da 30 euro esclusa prevendita) 16 ottobre 2026 – Teatro Colosseo di Torino (biglietti da 30 euro esclusa prevendita)