A Canne Spiegate, 4 appuntamenti dedicati all’organo

Nel mese di dicembre prende il via A Canne Spiegate, la rassegna di concerti d’organo organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini.

Quattro gli appuntamenti in programma, previsti il 14, 15, 16 e 21 dicembre, per celebrare due straordinari strumenti: l’organo settecentesco Cimmino, collocato nel presbiterio della Chiesa di Santa Caterina da Siena e l’organo Mascioni, risalente ai primi del ‘900, affidato in comodato permanente alla Fondazione da un privato organista protagonista di uno dei concerti in programma.

Si parte il 14 dicembre, alle ore 18.30, a Santa Caterina da Siena, con Olga Laudonia che presenta Ninno Bello – Quattro secoli di Pastorali per organo dalle biblioteche di Napoli. Il 15 dicembre si inaugura l’organo Mascioni con La soave melodia – la dimensione intima nel repertorio organistico del primo Novecento di Giovanimmaria Perrucci. Si prosegue il 16 dicembre, alle ore 18.30, nella Chiesa di San Rocco a Chiaia con il concerto Natale barocco – Canti, musiche e balli del ‘700, eseguito dall’Ensemble Barocco del Liceo Musicale “Margherita di Savoia”. La rassegna si chiude il 21 dicembre, alle ore 11.30, nella Chiesa di San Rocco a Chiaia, con Vincenzo Di Ianni che presenta L’Organo in Europa fra Barocco e Romanticismo.

A Canne Spiegate è un’occasione unica per immergersi nella musica barocca attraverso le sonorità autentiche di questo raro strumento. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero su prenotazione scrivendo a segreteria@turchini.it.

Il primo appuntamento di A Canne Spiegate è il 14 dicembre, alle ore 18.30, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, dove Olga Laudonia si esibirà in Ninno Bello – Quattro secoli di Pastorali per organo dalle biblioteche di Napoli, un programma che esplora la tradizione pastorale napoletana attraverso il suono dell’organo. Olga Laudonia presenta due lavori sulla musica pastorale napoletana: un libro e un disco. Il libro Arcadia nel golfo di Partenope: ninna-nanne per il Verbo Incarnato, pubblicato dalla Fondazione La Pietà de’ Turchini, esplora la musica natalizia settecentesca di Napoli, legata all’arte presepiale, mentre il disco Ninno bello raccoglie pastorali per organo, molte inedite, registrate su organi storici italiani. Entrambi hanno ricevuto ampi consensi, con il libro già alla seconda ristampa e il disco premiato dalla rivista Musica.

Il 15 dicembre, alle ore 11.30, nella Chiesa di San Rocco, sarà la volta di La soave melodia – la dimensione intima nel repertorio organistico del primo Novecento, un concerto a cura di Giovanimmaria Perrucci. In occasione di questo concerto, si terrà anche l’inaugurazione dell’Organo Mascioni (Opus 276 del 1907), un gioiello storico che arricchirà ulteriormente l’atmosfera. Il repertorio selezionato fonde musiche antiche e composizioni del primo Novecento. L’organo Mascioni diventa così un simbolo per promuovere la cultura organistica napoletana, legata a storici compositori come Trabaci e figure moderne come Franco Michele Napolitano

Il 16 dicembre, alle ore 18.30, la Chiesa di San Rocco a Chiaia ospiterà il concerto Natale barocco – Canti, musiche e balli del ‘700. L’Ensemble Barocco del Liceo Musicale “Margherita di Savoia” di Napoli, insieme a numerosi giovani musicisti, proporrà un programma di canti, danze e sonate tipiche del periodo barocco, immersi nell’incantevole atmosfera natalizia. L’Ensemble è nato da un progetto educativo sulla Musica Antica, guidato dai professori Angela Amato, Ida Caiazza e Francesco Nocerino, con il supporto di altri docenti dell’istituto.

Infine, il 21 dicembre, alle ore 11.30, sempre nella Chiesa di San Rocco a Chiaia, Vincenzo Di Ianni presenterà L’Organo in Europa fra Barocco e Romanticismo, un affascinante viaggio attraverso le evoluzioni dell’organo in due epoche fondamentali della musica europea.

L’Organo Cimmino: una gemma del Settecento

L’organo Cimmino, collocato nel presbiterio della Chiesa di Santa Caterina da Siena, si distingue per le seguenti caratteristiche: dieci registri azionati da pomelli di ottone, tastiera di quattro ottave, tasti in bosso ed ebano, una uccelliera, accessorio tipico che richiama le antiche sonorità barocche. Questo strumento incarna il tipico timbro napoletano del periodo barocco, evocando le atmosfere sonore che accompagnavano le melodie sacre del passato.

CALENDARIO E PROGRAMMI

14 dicembre | ore 18.30

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Ninno Bello – Quattro secoli di Pastorali per organo dalle biblioteche di Napoli

Olga Laudonia organo

Programma

Giuseppe Sigismondo (1739-1826)

Pastorale

Giovanni Furno (1748-1837)

Nonna per il Ss. Bambino

Pastorale

Gaetano Greco (1657-1728)

Pastorale

15 dicembre | ore 11.30

Chiesa di San Rocco

La soave melodia

la dimensione intima nel repertorio organistico del primo Novecento

Giovannimaria Perrucci organo

Inaugurazione dell’Organo Mascioni (Opus 276 del 1907)

Programma

Marco Enrico Bossi (1861-1925)

Entrée pontificale

Andrea Falconieri (ca. 1585-1656)

La Suave Melodia y su Corrente

Filippo Capocci (1840-1911)

Preludio in Sib.

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata in La, K87

Johann Seb. Bach (1685-1750)

Pastorella, Bwv 590

Nun komm der Heiden Heiland, BWV 6595

Giovan Battista Pergolesi (1710-1736)

Sonata in Fa

Filippo Capocci

Offertoire sur Noël Adeste fideles

Mezio Agostini (1875-1944)

Marcia in Do

16 dicembre | ore 18.30

Chiesa di San Rocco a Chiaia

Natale barocco

Canti, musiche e balli del ‘700

Ensemble Barocco del Liceo Musicale “Margherita di Savoia” di Napoli

Luna Dini Ciacci, Viviana Giordano arpa

Giada Napoletano, Alessia Negri, Ilaria Pacilio, Aurora Pollice, Flavia Rossetti, Adele Sacco, Emilianna Tramontana, Alfredo Varriale canto

Giuliano Russo fagotto

Liliana Capuano, Maria Teresa Succoia flauto

Sofia Castiello, Yana Chukhrovska, Gaia de Vito, Giovanni Notaro piano

Elisa Botosineanu, Luis Paul Botosineanu, Valerio Capocotta, Enrika Feola, Anna Nastych, Carolina Rimonti Zara violino

Mattia Del Borrello, Gabriele Santonicola percussioni

Docenti

Prof. Angela Amato violino

Prof. Ida Caiazza canto

Prof. Katia Catarci arpa

Prof. Valentina Crimaldi flauto

Prof. Giorgio Durantino percussioni

Prof. Vittorio Migliaccio fagotto

Prof. Francesco Nocerino pianoforte

Prof. Paola Troncone chitarra

Partecipazione allievi della SMIM “Pirandello-Svevo”

a cura della prof. Paola Scala (violino)

Referente Progetto Ensemble Barocco Prof. Francesco Nocerino

Coordinatore Dipartimento Musicale Prof. Paola Troncone

Responsabile Dipartimento Musicale Prof. Angelo Greco

Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Varriale

Programma

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Pastorale per due violini e basso continuo

S. Alfonso Maria de’ Liguori (1696 – 1787)

Quanno nascette Ninno per coro e strumenti

Domenico Zipoli (1688 – 1726)

Pastorale per Organo “et galanterie alla moda”

Cristoforo Caresana (ca 1640 – 1709)

dalla cantata La veglia (1673)

Una dama, la piuù fortunata – coro

Ballo detto la Barrera – coro

Basti, sospenda il ballo – recitativo

Dormi o Ninno – aria

Silenzio o voci – recitativo

Gioca al ombre il mio bel sole – core e strumenti

Giovan Battista Pergolesi (1710 – 1736)

Quando Corpus – duetto

Amen – coro e strumenti (dallo Stabat Mater)

trascrizioni ed elaborazioni musicali a cura del prof. Francesco Nocerino

21 dicembre | ore 11.30

Chiesa di San Rocco a Chiaia

L’Organo in Europa fra Barocco e Romanticismo

Vincenzo Di Ianni organo

Programma

Johann Schneider (1702 – 1788)

Preludio e Fuga in Sol minore

Johann Nicolaus Hanff (1665 – 1711/12)

Ach Gott, vom himmel sieh darein

Johann Gottfried Walther (1684 – 1748)

Concerto del Signor Meck

Allegro – Adagio – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Fantasia e Fuga in Do minore Bwv 537

Fantasia in Do minore Bwv 1121

Padre Davide da Bergamo (1791 – 1863)

Elevazione in Re minore

Vincenzo Petrali (1830 – 1889)

Suonata per l’Offertorio

Alexandre Guilmant (1837 – 1911)

Ave Maria

Gaston Bélier (1863 – 1938)

Toccata pour Grand Orgue