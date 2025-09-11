Affabulazione, appuntamento con Salvatore Misticone sabato 13

- pubblicità -

La canzone napoletana è un patrimonio che racconta la storia, le emozioni e l’anima di una città intera. Sabato 13 settembre alle 21, al Teatro della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Soccavo (via Filippo Bottazzi 29), il pubblico sarà protagonista di un viaggio speciale tra musica e parole con lo spettacolo “La parola e la voce. Storia della canzone napoletana nel ’900 d’autore… e non solo”, interpretato dall’attore Salvatore Misticone accompagnato dal Quintetto Internazionale della Campania, diretto dal maestro Leonardo Quadrini. Misticone è salito alla ribalta del grande pubblico per aver interpretato il signor Scapece nei film “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord” di Luca Miniero. Lo spettacolo sarà un percorso appassionante nel Novecento musicale napoletano, tra autori, melodie immortali e memorie collettive che continuano a vivere grazie all’arte e alla voce.

👉 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

📞 081/7672253 – 📧 parrocchia.eventi@gmail.com

La rassegna “Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica”

L’evento è il secondo appuntamento – dopo il concerto di Pierdavide Carone “Omaggio a Lucio Dalla” – della rassegna “Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica”, presentata dalla Società cooperativa MusicaInsieme nell’ambito della quarta edizione di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica”, promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Rassegna che si avvale della direzione artistica del maestro Quadrini realizzato in collaborazione con C.&.S Management

La rassegna, in programma dal 2 settembre al 23 ottobre 2024 presso la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Soccavo (via Filippo Bottazzi 29), porta in scena musica classica, arie sacre, canzone d’autore e teatro della tradizione, offrendo al pubblico una panoramica unica del Novecento musicale partenopeo.

Il programma dei prossimi spettacoli

20 settembre – ore 21- Vi racconto la mia storia – il soprano Katia Ricciarelli , accompagnata da Leonardo Quadrini al pianoforte e dal Quintetto Internazionale della Campania, ripercorre il suo percorso artistico.

, accompagnata da Leonardo Quadrini al pianoforte e dal Quintetto Internazionale della Campania, ripercorre il suo percorso artistico. 27 settembre – ore 20 – Concerto dedicato alla Napoli di inizio ’900, tra i brani di Martucci, Alfano e Cilea, con la partecipazione dell’attore Sebastiano Somma e del soprano Raffaella Ambrosino .

e del soprano . 23 ottobre – ore 20 – Omaggio a Rossini e alla sua Petite messe solennelle nella musica sacra, con il coro e l’orchestra del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella.