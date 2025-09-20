Affabulazione, Katia Ricciarelli racconta la sua storia

- pubblicità -

Il 20 settembre, alla Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (via Filippo Bottazzi 29-Soccavo), il pubblico avrà l’occasione di incontrare da vicino una delle voci più amate della lirica italiana: Katia Ricciarelli. Con il recital “Vi racconto la mia storia”, il celebre soprano ripercorrerà le tappe di una carriera straordinaria, accompagnata al pianoforte da Leonardo Quadrini e dal Quintetto Internazionale della Campania. Una serata intima e speciale, dove la musica si intreccerà con i ricordi e le emozioni di una protagonista assoluta del panorama operistico.

L’appuntamento con Katia Ricciarelli si inserisce all’interno della rassegna Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica, promossa dalla Società cooperativa MusicaInsieme, che sta animando il quartiere con un ricco programma di concerti e attività.

Dopo il grande successo del concerto inaugurale del 2 settembre, affidato a Pierdavide Carone e all’Orchestra Internazionale della Campania, la tranche autunnale della manifestazione prosegue con un calendario che mette al centro le molte anime della tradizione musicale partenopea e italiana.

Il 27 settembre alle ore 20 sarà la volta di uno spettacolo dedicato alla Napoli musicale di inizio ’900, con brani di Martucci, Alfano e Cilea interpretati dal soprano Raffaella Ambrosino e arricchiti dalla voce recitante di Sebastiano Somma.

Gran finale il 23 ottobre alle ore 20.00, con l’esecuzione della Petite messe solennelle di Rossini, affidata al coro e all’orchestra del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, in un omaggio alla grande tradizione sacra.

Accanto ai concerti, la rassegna propone anche tre laboratori formativi pomeridiani (ore 16): 19-20 settembre: laboratorio vocale e lirico con Katia Ricciarelli;

21-23 ottobre: laboratorio sulla musica nelle periferie metropolitane con Leonardo Quadrini.

Gli eventi fanno parte della quarta edizione di Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica, la rassegna promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, pensata per portare teatro, musica e danza nelle aree periferiche della città, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Un cartellone che unisce grandi nomi e nuove prospettive, realizzato in collaborazione con C.& S. Management e con la direzione logistica di L. Gomez.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 081/7672253, mail parrocchia.eventi@gmail.com