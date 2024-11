Al Bano giovedì 14 al Palapartenope

- pubblicità -

Manca poco all’atteso ritorno di Al Bano Carrisi nel capoluogo campano.

Il 14 novembre, il Teatro Palapartenope ospiterà un concerto unico che celebra la straordinaria carriera di uno dei più grandi artisti italiani, in grado di unire generazioni e persone da tutto il mondo.

L’attesa è altissima, come testimoniano le vendite dei biglietti, con fan che si sposteranno da diverse città e persino dall’estero per partecipare a questo spettacolo. «Ero in Ungheria qualche settimana fa e degli ungheresi mi hanno mostrato i loro biglietti per il concerto di Napoli! Una cosa per me molto bella che dimostra come la musica non abbia confini. Metterò a disposizione la mia anima, il mio mestiere e la mia voglia di cantare per i napoletani e tutti quelli che saranno lì ad ascoltarmi» ha dichiarato Al Bano.

Napoli, accogliendo questo grande concerto, si conferma ancora una volta come una città sempre più polo e punto di riferimento di cultura, spettacolo e grandi eventi internazionali.

Un omaggio speciale a Pozzuoli: pranzo evento alla Tenuta Il Gruccione

Il giorno stesso del concerto, il 14 novembre, si terrà un pranzo speciale con l’artista presso la Tenuta Il Gruccione a Pozzuoli, uno degli sponsor del concerto. Al Bano ha da tempo un rapporto di amicizia e collaborazione con Antonio Iovino, noto produttore vitivinicolo e proprietario della Tenuta, e insieme hanno voluto dare un tributo al vino e al territorio campano. L’evento è patrocinato dal Comune di Pozzuoli, rendendolo un appuntamento che unisce la musica e l’enogastronomia della Campania.

Il concerto di Al Bano a Napoli, dopo oltre 10 anni di assenza, sarà un viaggio emozionante nella carriera dell’artista. Non mancherà un omaggio a Caruso e qualche sorpresa.

Il grande artista salentino canterà i suoi storici successi come Nel sole, con oltre un milione di copie vendute, Sharazan,Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, fino ai brani più recenti.

Al Bano sarà accompagnato da un team di musicisti d’eccezione: il Maestro Alterisio Paoletti, Adriano Pratesi, Arianna De Lucrezia Giulio, Maurizio Dei Lazzaretti, Eleonora Montagnana, e le coriste Luana Heredia e Alessandra Puglisi.

Artista e performer eccezionale, Al Bano ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro e 8 di platino, ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo e al concerto “4 volte 20” all’Arena di Verona, andato in onda in prima serata su Canale 5.

Il grande Concerto che ci sarò al Palapartenope è stato realizzato grazie anche ai partner che ne hanno condiviso la missione di promozione della cultura e della musica italiana. Tra i principali sponsor, ci sono Piccolo Supermercati, l’Università Giustino Fortunato, il Ristorante Scapricciatiello e 2R System. Un prezioso contributo per un evento di grande valore culturale e musicale.

