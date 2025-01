Al Conservatorio di Milano le live audition del Musicante Award – Premio Pino Daniele

- pubblicità -

Oggi, martedì 28, e domani, mercoledì 29 gennaio, presso la Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano si tengono le LIVE AUDITION del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera.

In occasione delle Live Audition, la seconda fase del Live Contest in memoria di Pino Daniele, i candidati selezionati dalla commissione designata dalla Fondazione Pino Daniele Ets tra gli iscritti online e le nuove proposte pervenute tramite presentazione diretta dalle case editrici e discografiche partner dell’evento, si esibiranno dal vivo eseguendo una composizione originale inedita e una elaborazione originale / interpretazione di un’opera di Pino Daniele richieste dal regolamento nella fase di iscrizione.

Oggi verranno ascoltate le proposte della categoria Academy Connection (ovvero singoli cantautori, di 18-25 anni, che non sono mai stati studenti del sistema AFAM – ad ogni finalista sarà assegnata una band di giovani musicisti provenienti dal Conservatorio di Milano, partners della manifestazione) e della categoria Labels (giovani talenti, gruppi musicali o singoli cantautori con competenze musicali, di 18-35 anni, proposti da Warner Music, Sony Music, Universal Music e Bmg Rights).

Domani, invece, sarà il turno le proposte della categoria AFAM – Alta Formazione Musicale (singoli artisti accompagnati da band o gruppi musicali, di 18-35 anni, che provengono da un qualsiasi Conservatorio o Istituzione riconosciuta dal sistema dell’alta formazione artistica AFAM).

Una commissione di esperti designata dalla Fondazione Pino Daniele valuterà le nomination per i Musicante Award e identificherà le 10 proposte che proseguiranno il proprio percorso nell’ambito del Musicante Award – Premio Pino Daniele.

La commissione è composta dal Direttivo della Fondazione Pino Daniele, delegati dal Ministro dell’Università e Ricerca all’alta formazione artistica AFAM, commissari tecnici (ovvero compositori, autori, produttori, strumentisti e docenti dei corsi Pop Rock del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano), un delegato di Friends & Partners e professionisti dell’industria fonografica (rappresentanti di Warner Music Italy, Sony Music Italy, Universal Music Italia e Bmg Rights).

Le Live Audition si svolgeranno a porte chiuse.

Entro metà marzo saranno annunciate le 10 proposte che parteciperanno all’evento Finale.

Le 10 proposte selezionate parteciperanno ad un Bootcamp di alto perfezionamento, a cura del Dipartimento Pop rock del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Il campus è un percorso formativo tra attività didattica, workshop e seminari che mirano a perfezionare le performance live della finale.

La fase finale del Musicante Award – Premio Pino Daniele si terrà in un’occasione speciale, in concomitanza con “PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE”, lo show evento unico che si terrà il 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli e che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment, tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per ripercorrere la vita e la carriera di Pino Daniele, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

I biglietti per “Pino è – Il viaggio del Musicante” sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it.

I finalisti del Musicante Award – Premio Pino Daniele riceveranno le nominations per le categorie del Musicante Award:

Musicante Award per il Miglior Ensemble

Musicante Award per la Miglior Elaborazione

Musicante Award Ricerca e Contaminazione

Musicante Award Giuria Popolare

Musicante Award per il Testo

Musicante Award per la Vocalità

Musicante Award per l’ Interpretazione Vocale

Musicante Award Miglior Performer Strumentale

I premi che mirano a promuovere l’identità culturale ed artistica, a premiare gli aspetti tecnici e musicali delle performance live valorizzando quelle sviluppante con coscienza culturale ed intelligenza emotiva.

Il vincitore assoluto riceverà il Musicante Award – Premio Pino Daniele, costituito da un contratto discografico, attività concertistiche e partecipazioni ad altre importanti manifestazioni.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, conferendo il proprio patrocinio al contest promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets, presieduta da Alessandro Daniele. Questo riconoscimento sottolinea ulteriormente il valore culturale e formativo del progetto, che si propone non solo di celebrare la musica, ma anche di stimolare l’innovazione e l’inclusione nel mondo artistico, scoprendo e promuovendo nuovi talenti nel panorama musicale, incoraggiando la fusione di generi e l’innovazione, in piena coerenza con l’eredità artistica e culturale lasciata da Pino Daniele.

La prime due fasi del Musicante Award – Premio Pino Daniele, Scouting e Live Audition, vedono il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e del Ministero della Cultura Direzione generale Spettacolo.

Il Musicante Award – Premio Pino Daniele è il primo progetto ad essere stato riconosciuto con il sigillo “70/10 Anniversary”, un marchio distintivo presentato dalla Fondazione Pino Daniele Ets per riconoscere, valorizzare e promuovere tutte le iniziative del 2025 che celebreranno, con profondità e impegno, il grande Pino Daniele in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita (www.fondazionepinodaniele.org/anniversary).

Il sigillo “70/10 Anniversary” riveste un’importanza fondamentale, in quanto garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele. Questo marchio verrà assegnato esclusivamente a eventi, progetti e manifestazioni che, oltre a rendere omaggio alla memoria di Pino Daniele, rappresentino un valore significativo e un contributo rilevante alla sua eredità musicale e culturale.