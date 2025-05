Allan Harris live a Somma Vesuviana venerdì 16

- pubblicità -

Teatro Summarte Somma Vesuviana (via Roma 15) JAZZ & BACCALA’ 11^edizione 16 maggio Allan Harris

Alan Harris, cantante, chitarrista, cantautore newyorkese, chiuderà venerdì 16 maggio l’undicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà” al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (via Roma 15).

Il Festival si è caratterizzato fin dalla sua nascita con il format music&food, proponendo ad ogni spettacolo la degustazione di piatti della tradizione partenopea e tante nuove ricette a cura del ristorante “ ‘800 borbonico”. .

Alan Harris rappresenta la quintessenza della vocalità jazz, erede di un’arte, quella dei crooner, che in passato ha prodotto grandi interpreti.

Nato a Brooklyn e cresciuto tra Harlem e Pittsburgh, tra il jazz e il country, nel corso della sua carriera ha ricevuto decine di premi, tra cui spiccano il referendum dei critici di Downbeat nella categoria “Rising star jazz vocalist”, che in America rappresenta la consacrazione definitiva per un jazzista, e tre New York Nightlife Award come “Outstanding Jazz Vocalist”.