Altri Natali a Santa Maria la Nova

Nell’ambito della terza edizione di Altri Natali, iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli, dedicata quest’anno al tema “Nascita e Rinascita”, nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2024, il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova ospita la rassegna musicale “L’arte come rinascita. Natale a La Nova”, organizzata dall’Associazione Culturale Musica dal Mondo con l’obiettivo di esprimere, attraverso la musica e l’arte, la bellezza della multiculturalità e della convivialità, che da sempre caratterizzano la città di Napoli.

Gli artisti coinvolti, Antonella Ruggiero, Chiara Civello e Joe Barbieri, offriranno interpretazioni uniche attraverso le loro sensibilità musicali, declinando le parole chiave “In-Canto”, “Luce” e “Meraviglia”.

“L’iniziativa L’arte come rinascita.Natale a La Nova, inserita nel contesto della terza edizione di Altri Natali, offre una visione significativa di come l’arte e la musica possano essere veicoli di rinascita e speranza, temi tanto rilevanti quanto simbolici in un periodo di incertezze globali. Il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, di grande rilevanza storica e culturale per la città di Napoli, diventa il luogo di un dialogo interculturale che rispecchia la tradizione napoletana di accoglienza e convivialità – afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. “Il progetto si inserisce in un contesto politico e sociale dove l’arte è spesso vista come un mezzo potente per costruire ponti tra culture diverse, e le parole ‘In-Canto’, ‘Luce’ e ‘Meraviglia’ suggeriscono una riflessione sulla capacità della musica di superare le divisioni e di accogliere la diversità. Artisti di fama come Antonella Ruggiero, Chiara Civello e Joe Barbieri, ciascuno con un proprio linguaggio musicale, saranno protagonisti di un evento che celebra la multiculturalità, elemento fondamentale per la città di Napoli, storicamente crocevia di culture diverse. In un’epoca in cui l’arte rischia spesso di essere marginalizzata o utilizzata come strumento di mera spettacolarizzazione, iniziative come questa rivendicano il valore della cultura come strumento di inclusione e di costruzione di una comunità basata sulla reciproca comprensione. Questo evento, quindi, assume anche un preciso significato politico, nel senso più alto del termine, come una testimonianza di come la cultura possa agire come motore di cambiamento e percorso di crescita, in una metempsicosi culturale che gradualmente conduce all’obiettivo di consolidare l’identità di una città come Napoli, sempre più proiettata verso un futuro di rinnovata apertura e di dialogo internazionale”.

“Il programma dell’associazione Musica dal Mondo – aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo – abbraccia lo spirito del progetto Napoli Città della Musica, inserendosi in un contesto ricco di significato e simbolismo e riflettendo la storia artistica e culturale della nostra città. Così il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova diventa un palcoscenico ideale per la celebrazione del Natale con un tris d’assi della musica italiana, offrendo a cittadini e turisti diversi spunti di riflessione sulla nascita e la rinascita, temi centrali delle feste in arrivo”.

Un programma ricco e coinvolgente

Giovedì, 12 dicembre 2024, alle ore 21:00, Antonella Ruggiero, con “In-Canto”, esplorerà la dimensione dell’armonia e dell’incanto, invitando il pubblico a immergersi nella magia della musica natalizia e nella contemplazione del divino.

Venerdì, 13 dicembre 2024, alle ore 21:00, Chiara Civello, con “Luce”, simboleggerà l’illuminazione interiore e la speranza che permea il Natale, un invito a riflettere sulla propria vita e sulle possibilità di rinascita.

Sabato, 14 dicembre 2024, alle ore 21:00, Joe Barbieri, con “Meraviglia”, porterà alla luce la fascinazione e la scoperta, invitando gli spettatori a riscoprire il senso di meraviglia che il Natale può evocare.

Completa il cartellone dei concerti, che ha registrato un rapidissimo SOLD OUT, un incontro con il cantautore Joe Barbieri sul tema “Hai voglia di fare due passi?”, in programma per sabato, 14 dicembre, alle ore 16:00, presso Palazzo Cavalcanti-Casa della Cultura, sito in via Toledo n. 348, primo piano.

Per partecipare all’incontro è richiesta la prenotazione a mezzo email all’indirizzolartecomerinascita@gmail.com

“Altri Natali” è una rassegna promossa dal Comune di Napoli, in programma dall’8 al 30 dicembre 2024, che, dopo il successo delle precedenti edizioni, prosegue sulla linea della comprensione e dell’accoglienza delle diverse realtà che costituiscono il tessuto della città, promuovendo il dialogo interculturale e la coesione sociale. Nella terza edizione della manifestazione, dedicata al tema “Nascita e Rinascita”, si intrecciano tradizione e innovazione, musica e teatro, laboratori e visite guidate, riflessioni e celebrazioni: il periodo natalizio diventa, così, occasione per una narrazione ampia, inclusiva e plurale del patrimonio culturale di Napoli, un invito a esplorarne la ricchezza, per un’esperienza di rinascita collettiva.