Altri Natali, due appuntamenti nel weekend

Dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti, la rassegna promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio, con il sostegno del Comune di Napoli nell’ambito di “Altri Natali 2025”, propone altri due imperdibili eventi.

Sabato 20 dicembre “Naufragio”, opera teatrale di Rosario Diana con Andrea Renzi.

Domenica 21 dicembre “Nascette lu Messia”, opera musicale di Marina Bruno, omaggio a Roberto De Simone. Ingresso gratuito con prenotazione.

Dopo i primi tre appuntamenti che hanno registrato un eccezionale tutto esaurito e un caloroso riscontro di pubblico, la rassegna “Natale Senza Confini” entra nel suo clou. Nel prossimo weekend, sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025, la programmazione prosegue con due proposte di alto profilo artistico, all’insegna di un Natale inteso come momento di comunità, incontro e dialogo.

Presso la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce al Purgatorio a Napoli (Piazza Mercato), la Fondazione Il Canto di Virgilio, con il sostegno del Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Altri Natali 2025”, conferma la sua missione: trasformare uno spazio sacro di straordinario valore storico e architettonico in un vivace e innovativo centro di produzione culturale. Un luogo dove le diverse forme d’arte diventano strumento privilegiato di incontro, di scambio autentico e di condivisione di valori universali.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18.00

NAUFRAGIO. Nomi e immagini dal dolore dei migranti

Opera teatrale scritta e diretta da Rosario Diana.

Con Andrea Renzi, Martina Di Leva, Arianna Montella e Lucio Miele.

Uno spettacolo filosofico e profondamente poetico, dove la cronaca più cruda si sublima in arte. Attraverso la potenza delle voci recitanti, l’emotività della musica e l’espressività della danza, lo spettacolo restituisce dignità e umanità a chi attraversa il mare in cerca di speranza. Un’opera coraggiosa che invita a vedere le migrazioni non come un’emergenza, ma come una parte viva e costitutiva della nostra comunità contemporanea.

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

NASCETTE LU MESSIA

Opera musicale di Marina Bruno.

Con Marina Bruno, Giovanni Migliaccio e Carmine D’Aniello.

Un viaggio musicale che fonde con maestria le melodie popolari del Sud, i canti colti e suggestivi echi etnici, in un omaggio sentito al grande maestro Roberto De Simone. La musica si conferma, ancora una volta, linguaggio universale dell’accoglienza e della contaminazione, spaziando dalle struggenti nenie popolari napoletane ai brani composti per gli Inti Illimani. Un concerto-spettacolo che celebra la nascita come incontro di culture e suoni.

Informazioni:

Tel. 081 342 5603

https://www.fondazioneilcantodivirgilio.it/

https://www.instagram.com/fondazioneilcantodivirgilio

https://www.facebook.com/fondazioneilcantodivirgilio