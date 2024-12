“Altri Natali”: venerdì 27 Enrico Valanzuolo Trio in ‘Jazz Ahead’

- pubblicità -

Si intitola ‘Jazz Ahead’ il concerto che l’Enrico Valanzuolo Trio terrà venerdì 27 dicembre alle ore 20 nella Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino con ingresso gratuito. Curata dal Maggio della Musica, l’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Altri Natali”.

“Jazz Ahead”, inteso come jazz più avanti, è la citazione di un celebre album di Miles Davis del 1957, nato dal lavoro in tandem con Gil Evans. A quella scommessa artistica, eretta su una collaborazione stretta e profonda, si riferisce il trio composto da Enrico Valanzuolo alla tromba e al flicorno, Francesco Fabiani alla chitarra e Aldo Capasso al contrabbasso.

Le musiche proposte in questo concerto sono standard della tradizione jazz, riarrangiati in trio per l’occasione. Come nella più classica delle tradizioni della discografia jazz (gli album natalizi di Ella Fitzgerald, di Dave Brubeck, di Frank Sinatra o di Oscar Peterson, tra gli altri) il trio proporrà anche alcuni “standard” di Natale in chiave jazz.

“Questo spettacolo – afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – rientra nella rassegna “Altri Natali”, che prosegue la politica del policentrismo culturale, su cui punta l’Amministrazione Manfredi. E lo fa grazie alla diffusione dei singoli eventi sull’intero territorio urbano, ospitandoli in una delle 30 chiese rese disponibili dalla Convenzione stipulata lo scorso aprile tra il Comune e l’Arcidiocesi di Napoli, contribuendo così alla rigenerazione dei luoghi e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini”.