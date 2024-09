Alzheimer, concerto di beneficenza a Pozzuoli

- pubblicità -

In occasione del 31° mese mondiale del Alzheimer, Sabato prossimo 21 settembre 2024 alle ore 18.00, AIMA Napoli organizza il concerto intitolato MELODIE DI FINE ESTATE.

Un importante evento con un repertorio di celebri colonne sonore di film, arrangiate e rielaborate dal pianista e compositore ferrarese Antonio Rolfini.

Il programma verterà quindi sull’esecuzione di celebri colonne sonore che hanno segnato come pietre miliari la storia del cinema, per citarne alcune: La dolce vita, C’era una volta il west, L’ultimo dei Mohicani, Eternamente, Il Padrino parte prima e seconda, Gabriel’s oboe e altri. In tale occasione verranno proposte anche musiche originali di Antonio Rolfini eseguite insieme al violoncellista Simone Montanari.

Un duo molto affiatato che ha all’attivo molti concerti in diverse località italiane (Teatro “Alighieri” di Ravenna, Sala “Dante” della Spezia, Auditorium “San Nicolò” di Chioggia, Museo Archeologico nazionale di Ferrara, Auditorium “Santa Cecilia” di Perugia, Chiostro di Campitelli di Roma e altro).

Tra le composizioni e i percorsi narrati interamente ideati e composti dal Maestro Antonio Rolfini, ricordiamo Sogno di un Viaggio, Consonanze, Raggi di Sole, Improbabili Incontri. Fra tutti spicca “Il segreto di Aisha” che tratta la drammatica piaga sociale della violenza sulle donne, un lavoro sempre molto apprezzato anche per l’intento di volere sensibilizzare il pubblico verso una tematica così grave e attuale. Per il duo si tratta di un gradito ritorno, dopo l’esibizione dello scorso anno, e ormai gli ultimi preparativi sono terminati. Non resta quindi che partecipare numerosi all’esibizione che si terrà presso la Terrazza Panoramica di Casa AIMA a Pozzuoli (via San Gennaro Agnano, 94), alla quale seguirà un aperitivo offerto al pubblico presente. Una bella iniziativa promossa dalla presidente dott.ssa Caterina Musella e da tutti i suoi collaboratori che ricordiamo per il grande lavoro quotidianamente svolto, entrata euro 10 per finanziare le attività AIMA sul territorio. (Info e prenotazioni 331 7444212)