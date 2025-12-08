Amedeo Minghi celebra 60 anni di carriera mercoledì 10 al Teatro Acacia

- pubblicità -

Alla vigilia dei 60 anni di carriera, Amedeo Minghi terrà uno speciale concerto con orchestra il 10 dicembre 2025 al Teatro Acacia di Napoli. Un appuntamento con il suo pubblico alla fine di un anno significativo, ricco di soddisfazioni e traguardi raggiunti, preludio a un 2026 in cui ricorre un anniversario importante, sei decenni di un percorso costellato di successi – veri gioielli musicali per intensità narrativa – che l’artista romano ha saputo disegnare con coerenza e maestria, lasciandosi guidare esclusivamente dall’incommensurabile amore per la musica.

L’artista ripercorrerà le tappe più importanti di un cammino che lo ha visto protagonista indiscusso della storia della musica italiana, condividendo con il suo pubblico i tanti successi collezionati nel corso di sei decenni di attività artistica, da “La vita mia” e “L’immenso” (brano con cui scalò anche le classifiche internazionali) a “Cantare è d’amore” (presentata al Festival di Sanremo nel 1996) e “Vattene Amore” (forse il brano più noto al grande pubblico, cantato in coppia con Mietta a Sanremo del 1990), passando per “Notte bella e magnifica” e “I ricordi del cuore”, fino al capolavoro “1950”, la sua opera più poetica ed evocativa, con cui riuscì ad imprimere nella memoria collettiva un’Italia a cavallo tra la guerra e la rinascita. Canzoni iconiche che hanno lasciato il segno nella storia della nostra canzone d’autore.

Non mancheranno molti dei brani contenuti nel suo ultimo album di inediti “Anima sbiadita” (pubblicato esattamente un anno fa); proprio la canzone che dà il titolo all’album ha da poco ricevuto il Premio Speciale Roma Videoclip.

Amedeo Minghi salirà sul palco accompagnato da un sestetto d’archi e da una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora.

Il live è prodotto da The Boss di Carlo Ritirossi. I biglietti sono disponibili su Vivaticket, Happyticket e alla biglietteria del teatro. Le informazioni su https://theboss.it/amedeo-minghi-eventi/ e sui profili ufficiali dell’artista: www.amedeominghi.eu e https://www.facebook.com/amedeo.minghi.353/about

Autore visionario e poliedrico, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore, nel corso della sua lunga attività artistica a cavallo tra generi musicali diversi, Amedeo Minghi ha inanellato successi su successi; scritto colonne sonore per la tv, per il cinema, per il teatro; ha composto numerose hit per molti suoi colleghi (Mia Martini, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Franco Califano, Mietta, Rita Pavone, Marcella Bella, Ricchi e Poveri). Ha musicato testi sacri come “Il Cantico delle Creature” e “Le Beatitudini“, e dedicato un brano a Papa Giovanni Paolo II intitolato “Un uomo venuto da lontano“. Ha anche composto le colonne sonore di “Fantaghirò“, serie fantasy conosciuta in tutto il mondo. Ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il terzo posto nel 1990 con “Vattene Amore” in coppia con Mietta. Tra i suoi brani più celebri si annoverano “1950“, “L’Immenso“, “La Vita Mia“, “Cantare è d’amore“, “Amarsi è“, “Canzoni“, “Notte Bella Magnifica“. Tra i parolieri con cui ha collaborato, Gaio Chiocchio e Pasquale Panella hanno avuto un ruolo significativo: Chiocchio con testi cinematografici e pieni di speranza, Panella con una visione intimistica e turbolenta dell’amore. In tutte le sue attività e collaborazioni si è sempre lasciato guidare da un incommensurabile amore per la musica, che è il vero centro della sua vita.

AMEDEO MINGHI – CONCERTO CON ORCHESTRA

NAPOLI, TEATRO ACACIA

10 DICEMBRE 2025, ORE 21:00

Biglietti disponibili su Vivaticket, Happyticket e alla biglietteria del Teatro https://www.azzurroservice.net/biglietti/amedeo-minghi-anima-sbiadita/

Poltronissima € 50,00 + prev

Poltrona € 40,00 + prev

Galleria € 30,00 + prev

Tutte le informazioni sono disponibili su https://theboss.it/amedeo-minghi-eventi/ e sui profili ufficiali dell’artista www.amedeominghi.eu e https://www.facebook.com/amedeo.minghi.353/about