America’s Cup, Edoardo Bennato: Nisida è l’isola che c’è

- pubblicità -

“Nisida è un’isola che c’è. Stavolta la gente sarà costretta a saperlo. E lo sport è una scuola di vita”.

Regata preliminare dell’America’s Cup: il 22 settembre Edoardo Bennato canterà L’isola che non c’è ai ragazzi dell’IPM.

Video di Sport e Salute

Edoardo Bennato sarà protagonista dell’evento di apertura della seconda regata preliminare dell’America’s Cup, in programma il 22 settembre sulla terrazza dell’isola di Nisida. Il cantautore lo annuncia in un’intervista esclusiva diffusa sui canali ufficiali di Sport e Salute, soggetto attuatore dell’America’s Cup 2027 per conto del Governo italiano, in collaborazione con il Comune di Napoli.

«In quell’occasione canterò ai ragazzi dell’IPM L’Isola che non c’è. È tutto così emblematico perché Nisida è un’isola che c’è, esiste, e la gente stavolta sarà costretta a saperlo», racconta Bennato, che lega il suo ritorno a Nisida alla dimensione sociale del progetto.

Bagnoli, la rinascita vista dal terrazzo di casa

Nato e cresciuto al numero 55 di via Campi Flegrei, Bennato osserva ogni giorno gli hangar dei team dell’America’s Cup che stanno sorgendo a Bagnoli. Un luogo che per lui è memoria familiare – suo padre era operaio dell’Italsider – e promessa di futuro.

«Mi immagino una Bagnoli sempre più bella. Come ho scritto nella mia canzone La bella addormentata, mi aspetto una Bagnoli che attende il bacio del principe per svegliarsi», dice il cantautore, che vede nella Coppa America un’occasione di rigenerazione urbana e sociale.

Lo sport come scuola di vita

Bennato si sofferma sulle iniziative sociali legate all’America’s Cup, che porteranno il mare anche dove non c’è. «Penso ai ragazzi del Centro Sportivo Pino Daniele di Caivano, che potranno fare sport e conoscere la vela e il mare. Lo sport è una scuola di vita», sottolinea.

Un messaggio che si intreccia con il lavoro svolto dal Governo italiano e dalle istituzioni locali per trasformare l’evento sportivo in un progetto di inclusione.

L’inno ufficiale dell’America’s Cup 2027

Il cantautore annuncia anche che sarà lui a interpretare l’inno ufficiale dell’America’s Cup 2027: «Mi hanno chiamato perché sono esperto in sigle, soprattutto in quelle sportive, come Un’estate italiana per i Mondiali del 1990», ricorda, citando il celebre brano composto con Giorgio Moroder e Gianna Nannini.

«Sono partito proprio da due parole: America’s Cup. Mi auguro possa piacere a tutti».

Una nuova storia: Napoli, Bagnoli e Nisida protagoniste

Se nel 1990 furono le notti magiche a raccontare un sogno italiano, oggi Bennato ne insegue un altro: l’America’s Cup, con Napoli, Bagnoli e Nisida al centro di una nuova storia, fatta di sport, mare, rigenerazione e futuro.