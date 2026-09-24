America’s Cup, Radio Kiss Kiss e RDS protagoniste nel Race Village

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Radio Kiss Kiss, come Radio Supporter, e RDS 100% Grandi Successi scendono in campo insieme come partner dell’intrattenimento della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta di Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre 2026 nelle acque del Golfo.

Sinergia tra 2 network nazionali

​Per la prima volta nella storia dell’emittenza radiofonica italiana, due network nazionali uniscono le proprie forze per animare congiuntamente il palco e gli spazi del Race Village, regalando al pubblico quattro giornate di musica, spettacolo ed energia condivisa.

Quattro giorni che porteranno a Napoli i protagonisti dell’America’s Cup e faranno del lungomare uno dei luoghi centrali della manifestazione, in occasione di una delle competizioni veliche più prestigiose al mondo.

L’appuntamento rappresenta la seconda Regata Preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup e una tappa fondamentale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla prestigiosa competizione velica che il prossimo anno vedrà ancora Napoli come assoluta protagonista.

Il Race Village alla Rotonda Diaz

​Mentre a mare i migliori equipaggi del mondo si sfideranno tra prove ufficiali e otto regate di flotta fino all’attesa finale di match race della domenica, a terra il cuore pulsante sarà il Race Village di Rotonda Diaz, aperto gratuitamente al pubblico con maxischermi, interviste, dock-out/dock-in show e un palinsesto di animazione continuo.

Giovedì 24 settembre sarà dedicato alle prove ufficiali e alla presentazione dei team, mentre da venerdì 25 a domenica 27 settembre entrerà nel vivo la competizione: otto regate di flotta determineranno le prime due imbarcazioni della classifica, che domenica si affronteranno nella finale di match race.

Il punto di riferimento a terra sarà il Race Village di Rotonda Diaz, cuore della manifestazione sul lungomare, aperto gratuitamente al pubblico. Qui sarà possibile seguire le regate sui maxischermi e vivere da vicino l’America’s Cup attraverso la presentazione dei team e dei velisti, interviste, dock-out e dock-in show, musica e attività di intrattenimento.

RADIO KISS KISS E RDS NEL CUORE DEL RACE VILLAGE

È proprio all’interno del Race Village che Radio Kiss Kiss e RDS 100% Grandi Successi porteranno la propria energia e il proprio linguaggio, trasformando la radio in un’esperienza da vivere direttamente insieme al pubblico.

In qualità di Radio Supporter, l’emittente sarà presente con un glass box dedicato, dal quale, da giovedì a domenica, effettuerà collegamenti in diretta radio e TV, raccontando l’atmosfera dell’evento e ciò che accade sul lungomare di Napoli.

Il glass box sarà anche uno spazio di incontro con il pubblico: i conduttori di Radio Kiss Kiss Marta Martinez e Benny coinvolgeranno i visitatori con giochi, animazione e momenti di intrattenimento, portando la radio fuori dagli studi e direttamente nel cuore dell’evento.

Il Main Stage

La presenza di Radio Kiss Kiss e di RDS 100% Grandi Successi si estenderà inoltre al main stage del Race Village, che nelle quattro giornate accompagnerà il programma sportivo con musica e intrattenimento.

Giovedì 24 settembre, dalle 19.30 alle 20.45, spazio a DJ set e animazione in collaborazione con RDS; venerdì 25, dalle 18.00 alle 20.45, ancora musica e intrattenimento; sabato 26, dalle 19,30 alle 20.30, il pubblico sarà accompagnato da una playlist dedicata.

Il gran finale sarà domenica 27 settembre, dalle 19.30 alle 21.45, con conduzione, DJ set e animazione e il live dei The Kolors.

Per Radio Kiss Kiss sarà sul palco Adriana Petro; l’animazione sarà affidata a Marco e Raf, con Simone Morra DJ; per RDS Rino De Niro, protagonista dell’animazione, la conduzione di Leo Di Bello e i dj set di Ricky Battini e JJ Carrozzo.

IL PROGRAMMA RADIO KISS KISS E RDS

Giovedì 24

dalle 19:30 alle 20:05 Dj Set Radio Kiss Kiss con Marco e Raf e Simone Morra Dj

Dalle 20:05 alle 20:45 Dj Set RDS con Rino de Niro e Ricky Battini Dj

Venerdì 25

dalle 18:00 alle 19:20 Dj Set Radio Kiss Kiss con Benny e Simone Morra Dj

dalle 19:25 alle 20:45 Dj Set RDS con Rino de Niro e Ricky Battini Dj

Sabato 26 dalle 19:30 alle 20:30 Playlist Musicale a cura di Radio Kiss Kiss e Rds

Domenica 27

Dalle 19:30 Adriana Petro di Radio Kiss Kiss e Leo Di Bello di Rds presentano lo show musicale

Dalle 19:40 alle 20:20 Dj Set di Rds con Rino de Niro JJ Carrozzo Dj

Dalle 20:30 alle 20:50 (circa) THE KOLORS

Dalle 21:00 alle 21:45 Dj Set di Radio Kiss Kiss con Marco e Raf e Simone Morra Dj

RADIO KISS KISS, DA NAPOLI VERSO L’AMERICA’S CUP 2027

La partecipazione alla Preliminary Regatta assume per Radio Kiss Kiss un significato particolare: Napoli è la città in cui l’emittente è nata e dalla quale, in cinquant’anni di storia, ha costruito il proprio percorso fino a diventare un network nazionale.

Essere Radio Supporter di questo appuntamento significa quindi rafforzare ancora una volta il legame con la propria città d’origine e accompagnare Napoli nel percorso verso l’America’s Cup 2027, portando allo stesso tempo il racconto della competizione oltre il campo di regata attraverso radio, TV, musica, intrattenimento e contatto diretto con il pubblico.

RADIO KISS KISS e RDS 100% GRANDI SUCCESSI – AMERICA’S CUP PRELIMINARY REGATTA

24–27 settembre 2026

Race Village – Rotonda Diaz, Napoli