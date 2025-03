Anda, domenica 16 a Santa Caterina da Siena con Flo

- pubblicità -

Domenica 16 marzo, alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, andrà in scena Anda – Meraviglie e l’arte della fuga, uno degli appuntamenti più originali di “Tengo Genio” che dà il titolo all’intera stagione concertistica 2024-25 della Fondazione Pietà de’ Turchini. In questa occasione ad esser animata da genio creativo è Flo, cantante e autrice napoletana unica nel suo genere, che sarà affiancata dal raffinatissimo jazzista Enrico Zanisi al pianoforte, da Joe Rehmer al contrabbasso e da Alessandro Paternesi alla batteria.

Il concerto, tra musica e parole, sarà un viaggio alla scoperta di storie di migranti. Biglietti disponibili in sede e in prevendita. Info: www.turchini.it | segreteria@turchini.it .

Le attività della Fondazione sono sostenute dal MIC, dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania.

Anda è l’esortazione al cammino, alla fuga, alla scoperta: è così che il concerto si configura come un viaggio profondo e pieno di leggerezza dove il jazz s’intreccia alla musica migrante del sud del mondo e alla canzone d’autore di esuli e camminanti. Un concerto in cui musica e parole raccontano storie di viaggi affascinanti: quella dell’illustre immigrato Carlos Gardel, padre del tango argentino, quella del Lusitania, il transatlantico più grande e veloce del mondo, affondato in soli otto minuti alla sua prima traversata. Momenti evocativi come il canto sefardita dei popoli erranti, si affiancano a vivaci incursioni nel repertorio moderno, sotto il segno dell’incontro e della contaminazione di stili e linguaggi.

Flo

Cantautrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer, Flo è un’artista che seduce grazie ad una vocalità viscerale e una scrittura originale e suadente. Instancabile avventuriera, nella musica e nella vita, viaggia alla continua ricerca di confini da oltrepassare, storie da ascoltare ed emozioni da sfidare. Le sue performance sono ritmo che coinvolge, racconto che affascina, rito, danza, impulsi di vitalità e passione. Dopo aver iniziato giovanissima nel teatro musicale, nel 2014 pubblica il suo primo album, “D’amore e di altre cose irreversibili”, che riceve ampi consensi e premi. A seguire, nel 2016 esce “Il mese del rosario”, vincendo numerosi riconoscimenti. Nel 2018 pubblica “La Mentirosa”, consolidando la sua posizione nella world music. Ha collaborato con artisti come Stefano Bollani e Paolo Fresu e ha lavorato in teatro con registi di prestigio. Ha anche realizzato colonne sonore e partecipato a progetti radiofonici e documentari. Nel 2020 esce il suo quarto album, “31Salvitutti”, seguito nel 2022 da “Brave Ragazze”, un lavoro che reinterpreta canzoni di cantautrici latino-mediterranee.