Apre la stagione concertistica a Villa San Michele ad Anacapri

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Venerdì 26 giugno alle ore 20 inaugura la rassegna dei concerti a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri.

Sul palcoscenico della terrazza panoramica un trio, composto dal soprano Sigrid Vetleseter Bøe, dal basso Erik Rosenius e dalla pianista Hedda Hansen Berg,

renderà omaggio ai compositori più amati di sempre: Giacomo Puccini, W. A. Mozart e Giuseppe Verdi.

Calato il sipario sulla quinta edizione dello Swedish Film Goes Capri, che ha riscontrato un grande interesse da parte del pubblico, con gli appuntamenti musicali, si definisce ulteriormente il cartellone culturale di Villa San Michele.

“I concerti sono molto attesi e quest’anno abbiamo cercato di variare il programma, dando spazio a generi diversi, sempre con artisti di altissima qualità – sottolinea la soprintendente Kristina Kappelin. Nomi del calibro del tenore Daniel Johansson, insignito cantante della corte reale svedese, o della pianista e direttrice d’orchestra Nicole Brancale, oltre alla conferma della collaborazione con il Premio Paganini, rendono il festival musicale, uno dei più apprezzati dell’isola.”

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino al 14 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Il programma

Il secondo appuntamento dal titolo “Da Carmen a Sinatra”, il 3 luglio alle ore 20, sarà un viaggio musicale intorno al mondo, spaziando dal repertorio di Bizet a quello di Weill. La band sarà formata dal crooner Niklas Gabrielsson, dal mezzosoprano Elisabet Jansson, dal fisarmonicista Albin Grahn, dalla pianista Astri Aareskjöld e dal contrabbassista Ulric Johansson.

Venerdì 10 luglio alle ore 20 il gradito ritorno del pianista Magnus Svensson accompagnerà il tenore Daniel Johansson con un omaggio a celeberrimi compositori italiani: Umberto Giordano, Francesco Cilea e Giacomo Puccini.

Sette giorni dopo, il 17 luglio alle ore 20, il soprano Clarice Granado, insieme al pianista John Nalan, leggerà le più belle pagine scritte da autori quali Charles Gounod e George Gershwin.

Venerd ì 24 luglio alle ore 20 una esibizione a cappella mai avuta sul palcoscenico della residenza svedese: il gruppo vocale Rhapsody, capitanato da Johan Schinkler, interpreterà i repertori di J. S. Bach, Camille Saint-Saëns e Jerome Kern.

Attesa per il concerto di venerd ì 31 luglio alle ore 20. Si conferma la partnership con uno dei riconoscimenti più prestigiosi: il Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini”, che ospiterà l’esibizione della violinista Rino Yoshimoto, accompagnata al pianoforte dal virtuoso Sergei Redkin. Insieme suoneranno spartiti di William Walton e Niccolò Paganini.

Agosto, artisti italiani

Il mese di agosto gli artisti svedesi cedono il passo a quelli italiani: Venerdì 7 agosto alle ore 20, protagonista sarà la pianista e direttrice d’orchestra Nicole Brancale che dedicherà la sua esibizione ai più amati compositori di tutti i tempi: Chopin, Ravel, Rachmaninoff e Liszt.

Ultimo appuntamento della rassegna, venerd ì 14 agosto alle ore 20, con il pianista italiano Antonino Caracò. Il più giovane concertista in cartellone, ma ormai affermato e molto apprezzato, ha scelto un programma variegato che include Ennio Morricone, Mario Castelnuovo-Tedesco, Luigi Dallapiccola, Nino Rota.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu