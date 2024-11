Autunno in concerto all Chiesa Luterana

- pubblicità -

Prosegue la rassegna concertistica “Autunno in Concerto” – ideata dall’Associazione AFI FALAUT ets (presieduta dal M° Salvatore Lombardi) – con il terzo evento che si terrà venerdì 8 novembre e vedrà protagonista Sandro De Palma, leggenda del pianismo e del panorama musicale italiano con un suo personale omaggio alla figura del Compositore César Franck. La manifestazione arrivata alla seconda edizione viene ospitata dalla Chiesa Luterana Evangelica di Napoli.

Sandro De Palma è riconosciuto come uno dei più affascinanti interpreti nel panorama musicale, grazie alla sua costante ricerca di uno stile interpretativo personale e delle più sottili sfumature timbriche e cromatiche del suono. È inoltre didatta, organizzatore, produttore, direttore artistico. Parallelamente agli studi classici al liceo e alla sua formazione in composizione, ha approfondito il pianoforte con maestri illustri come Vincenzo Vitale, Nikita Magalof e Alice Kezeradze-Pogorelich. La sua carriera concertistica ha preso il via all’età di soli nove anni, con un programma che abbracciava le opere di Bach, Chopin e Schubert. Da allora, ha intrapreso una brillante carriera nazionale e internazionale, esibendosi in prestigiosi palcoscenici e festival di tutto il mondo. Tra i momenti salienti della sua carriera si annoverano le esecuzioni degli studi di Chopin al Festival Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”, dei Preludi di Chopin alla Wigmore Hall di Londra, del Concerto n. 1 di Franz Liszt con la Filarmonica di San Pietroburgo, il concerto n.2 di Brahms al Musikverein di Vienna, il Quintetto di Franck e il Concerto n. 1 per pianoforte e tromba di Šostakovich alla Filarmonica di Berlino. Ha inoltre partecipato a numerosi festival internazionali, tra cui la “Folle journée” di Nantes, il Festival pianistico de “La Roque d’Anthéron”, il Festival Beethoven di Bonn e Varsavia, il Festival Piano aux Jacobins di Toulouse e l’Esprit du piano di Bordeaux. Le sue tournée lo hanno portato in Europa, in Cina, in Giappone e negli Stati Uniti.

Oltre alla sua attività di solista, Sandro De Palma si distingue per la passione della musica da camera, con un vasto repertorio. Ha eseguito pagine di autori come Hummel, Clementi, Salieri, Cimarosa, Field, Flitch, Massenet, Decaux e autori contemporanei in prima esecuzione quali Azio Corghi, Michele Dall’Ongaro e Silvia Colasanti. La sua passione per la scoperta di “tesori nascosti” si è evidenziata nelle programmazioni innovative del Festival di Spoleto e in altri contesti, mantenendo sempre un equilibrio tra originalità e coinvolgimento del pubblico. Ha registrato in prima mondiale le opere pianistiche di Cilea; ha inoltre inciso un CD con Sonate di Muzio Clementi per l’etichetta Naxos.

Fin dall’inizio della sua carriera, De Palma ha saputo coniugare con maestria la sua sensibilità artistica con le competenze organizzative e gestionali. Ha ricoperto ruoli di direttore artistico per l’Associazione Musicale del Teatro Bellini di Napoli e il Festival Maggio della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi di Roma. Dal 2006 ha fondato il Festival I Bemolli sono Blu che si svolge ogni anno a Viterbo. Nel 2021 ha dato vita al festival “Itinerari Farnesiani – Dimore in Musica”, finalizzato alla valorizzazione delle dimore storiche della Tuscia, con il sostegno della Regione Lazio. Nel 2024 ha realizzato il Festival “Echi sonori a Palazzo Chigi” per valorizzare lo storico Palazzo Chigi di Viterbo, recentemente divenuto nuova sede dell’Associazione Clementi. L’associazione ha trasformato due locali del palazzo in una sala da concerto di dimensioni ridotte, grazie a un’accurata ristrutturazione e a un adeguamento acustico avanzato, rendendo lo spazio ideale per l’ascolto intimo di musica da camera, che è stato il fulcro del festival.

IL PROGRAMMA.

Venerdì 15 novembre , Salvatore Lombardi (flauto) e Raffaele Maisano (Piano) in “Concerto italiano”: un omaggio musicale dedicato specialmente alla letteratura flautistica italiana dal Settecento al Novecento. Venerdì 22 novembre il duo chitarristico Roberto Fabbri e Fabio Macera. Il sesto e ultimo appuntamento, venerdì 29 novembre , affidato nuovamente all’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo che si farà garante dell’apertura e della chiusura della stagione suggellando la riuscita artistica e qualitativa della stagione.

Afi e Falaut. Nata nel 1998 e rifondata nel 2007, l’Associazione Flautisti Italiani, con la direzione del M° Salvatore Lombardi, ha organizzato negli anni numerosi eventi, quali: FlautoMania, Falaut Festival, Falaut Day, Falaut Campus, Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”, Vallo di Diano Flute Festival. L’Associazione cura anche il progetto editoriale della “Rivista Falaut”, periodico settoriale (magazine flautistico con CD). Lanciato inizialmente come progetto editoriale, dopo poco Falaut, grazie all’entusiasmo dei suoi collaboratori e lettori, si trasforma in un movimento culturale volto alla realizzazione di una serie di eventi legati alla tradizione musicale italiana per la valorizzazione del flauto e dei flautisti italiani. Negli anni, l’Afi ha stretto importanti collaborazioni con enti pubblici e privati.

