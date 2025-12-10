Ave Maria per l’Immacolata, grande successo per il concerto

- pubblicità -

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il concerto “Ave Maria per l’Immacolata”, tenutosi nella Chiesa di Santa Maria della Mercede in occasione delle celebrazioni dedicate alla Vergine.

L’evento, promosso dall’Associazione Noi per Napoli APS, ha visto protagonisti il soprano Olga De Maio, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, il M° Natalya Apolenskaja al pianoforte e la voce recitante Teresa Mori.

La serata si è distinta per un programma costruito come un vero percorso tematico, articolato in tre sezioni: Preghiera personale, Antiche devozioni e Lode mariana e attesa del Natale. Un itinerario che ha attraversato secoli di musica sacra, tra celebri melodie mariane, brani operistici a carattere devozionale e canti tradizionali del tempo di Avvento.

Tra i momenti più significativi il pubblico ha apprezzato in particolare:

– una pagina di intensa ispirazione operistica affidata alla voce di Olga De Maio;

– celebri Ave Maria della tradizione classica eseguite dai tre artisti;

– la solenne Virgo Fidelis, in omaggio all’Arma dei Carabinieri;

– i canti natalizi finali, eseguiti in un clima di grande partecipazione.

Molto suggestiva anche l’esecuzione con candele accese, che ha trasformato la chiesa in uno spazio di intensa atmosfera spirituale.

L’ensemble ha offerto un’interpretazione coesa e raffinata: De Maio ha colpito per eleganza e luminosità vocale, Luca e Lucio Lupoli per equilibrio e intensità espressiva, sostenuti dal pianismo attento e sensibile del M° Apolenskaja. Le letture di Teresa Mori hanno arricchito il concerto con un filo narrativo coerente e meditativo.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dal messaggio inviato da Sua Eminenza il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, rivolto all’Associazione Noi per Napoli, agli artisti e a tutto il pubblico presente. Nel suo intervento, il Cardinale ha sottolineato il valore della musica sacra come strumento di comunione e di elevazione spirituale.

Al termine dell’evento, l’Associazione Noi per Napoli APS ha espresso un sentito ringraziamento a Padre Giovanni Tolma, parroco della chiesa ospitante, alla IUM Academy School di Napoli e al Direttore Prof. Eduardo Piccirilli per il supporto offerto, e al Lgt Francesco Tranfaglia, Presidente della Sezione Napoli Centro “Salvo D’Acquisto” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per il sostegno e la collaborazione istituzionale.

Il concerto si conferma un appuntamento significativo del periodo dell’Immacolata, capace di coniugare arte, fede e tradizione in una serata di grande valore culturale e umano.