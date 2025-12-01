Ave Maria per l’Immacolata lunedì 8

- pubblicità -

Napoli rinnova uno dei suoi appuntamenti più attesi dell’Avvento: “Ave Maria per l’Immacolata”, il concerto mariano dell’Associazione Culturale Noi per Napoli APS, divenuto negli anni un simbolo della tradizione musicale e spirituale della città.

L’evento si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 19.30 nella storica Chiesa di Santa Maria della Mercede, un luogo ricco di memorie, arte e devozione situato nel cuore elegante di Via Chiaia.

🏛 Un luogo ricco di storia e spiritualità

La Chiesa di Santa Maria della Mercede affonda le sue origini nel Cinquecento: inizialmente una piccola cappella gentilizia, fu donata nel 1569 all’ordine dei Mercedari, che qui istituirono un centro religioso di grande importanza.

Nel 1576, la cappella originaria venne ricostruita per creare un complesso più ampio che includesse chiesa e convento. Per secoli il luogo fu un punto di riferimento per la vita religiosa cittadina, tanto da essere profondamente radicato nella tradizione del quartiere.

Nell’Ottocento subì trasformazioni rilevanti: il chiostro fu demolito per la costruzione del Teatro Sannazaro, ma la chiesa conservò la sua funzione e il suo patrimonio artistico.

All’interno si possono ancora ammirare affreschi ottocenteschi dedicati alle “Storie della Vergine” e alla “Redenzione dei cattivi”, testimonianza preziosa dell’arte sacra napoletana del XIX secolo.

Oggi la chiesa è un piccolo scrigno barocco, intimo e luminoso, perfetto per accogliere un concerto dedicato alla preghiera, alla musica e alla tradizione mariana.

🌟 Un programma che attraversa secoli di devozione e musica sacra

Il concerto 2025 è costruito come un itinerario tematico che conduce il pubblico dalla meditazione individuale alla celebrazione collettiva dell’Immacolata.

I. Preghiera personale

La prima sezione del concerto è dedicata a brani che evocano interiorità, raccoglimento e luce interiore. È una soglia introspettiva, un invito all’ascolto del cuore.

II. Antiche devozioni

Segue una parte ispirata alla tradizione popolare e alla spiritualità più immediata e umana, con melodie che raccontano le radici culturali e devozionali dei popoli.

III. Lode mariana e attesa del Natale

Il finale si apre al canto comunitario con pagine del repertorio sacro ottocentesco e devozionale, tra cui brani dedicati alla Vergine e canti legati all’Avvento.

Tra i momenti più intensi spiccano:

una preghiera operistica dal forte valore simbolico;

celebri melodie mariane della tradizione classica;

la solenne Virgo Fidelis, in omaggio all’Arma dei Carabinieri;

canti natalizi d’insieme che avvolgeranno la chiesa in un’atmosfera di festa.

🎶 I protagonisti della serata

Un cast d’eccezione darà voce alla spiritualità del concerto:

Olga De Maio – soprano

Luca Lupoli – tenore

Lucio Lupoli – tenore

M° Natalya Apolenskaja – pianista

Teresa Mori – voce recitante

Voci di grande sensibilità artistica che, insieme al pianoforte, condurranno il pubblico attraverso un percorso fatto di emozione, arte e fede.

❤️ Musica che diventa dono: l’anima solidale dell’evento

Da anni il concerto dell’Immacolata mantiene una forte vocazione sociale:

il contributo del pubblico sarà destinato all’acquisto di generi alimentari per le famiglie in difficoltà sul territorio napoletano.

I pacchi saranno consegnati direttamente dai rappresentanti dell’Associazione — Olga De Maio e Luca Lupoli — nel solco della missione solidale avviata dalla Fondatrice Dott.ssa Emilia Gallo, da sempre punto di riferimento nella dimensione filantropica di Noi per Napoli.

Un gesto semplice ma concreto, che trasforma la musica in aiuto, vicinanza e speranza.

🕊 Un’occasione unica per vivere arte, storia e fede

“Ave Maria per l’Immacolata” si conferma un appuntamento da non perdere per chi ama la musica sacra, la tradizione napoletana e i luoghi storici della città.

È un momento che unisce comunità, bellezza e solidarietà, e che ogni anno rinnova lo spirito dell’Avvento.

📅 Informazioni e prenotazioni

📍 Chiesa S. Maria della Mercede – Via Chiaia 157, Napoli

🗓 Lunedì 8 dicembre 2025 – ore 19.30

📞 339 4545044

🎟 Acquisto biglietti online: