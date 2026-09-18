B.O.P. – Beats of Pompeii, nel 2027 i Simply Red

- pubblicità -

La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. È ufficialmente annunciata la quarta edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii, il festival che unisce la potenza dei grandi concerti internazionali al fascino senza tempo del patrimonio culturale italiano.

L’edizione conclusa a luglio ha segnato un traguardo storico: 45.000 presenze e un pubblico sempre più internazionale hanno confermato B.O.P. come uno degli eventi cultural-musicali più rilevanti del panorama europeo. Forte di questo successo, la rassegna si proietta verso il 2027.

Simply Red

Il valzer degli annunci si apre oggi con un nome iconico: i Simply Red. La band guidata dalla voce soul di Mick Hucknall il giorno 27 luglio calcherà il palco dell’Anfiteatro di Pompei per un ritorno dal vivo attesissimo. Dopo un anno lontano dai riflettori italiani, in occasione del 40th Anniversary Tour, Hucknall e compagni tornano in Italia scegliendo la magia di Pompei per presentare il loro nuovo tour dal titolo “Summer Funk ‘27“, che li vedrà protagonisti nelle più prestigiose venue storiche del Regno Unito e d’Europa.

Sarà un viaggio attraverso i più grandi successi che hanno segnato la storia della musica pop-soul e blue-eyed soul: dalla corsa sulle montagne russe di ‘Fairground’, al funk potente di ‘Something Got Me Started’, fino al soul sontuoso di ‘Money’s Too Tight (To Mention)’.

Sul palco, accanto a Mick Hucknall, la band composta da Ian Kirkham (sax, EWI, ottoni), Kenji Suzuki (chitarra), Kevin Robinson (tromba, fiati, percussioni), Roman Roth (batteria), Gary Sanctuary (tastiere) e Orefo Orakwue (basso).

Mick Hucknall

«Non vediamo l’ora di tornare in tour nell’estate del 2027 per esibirci in alcune incredibili venue storiche nel Regno Unito e in Europa», ha dichiarato Mick Hucknall. «Potete aspettarvi un set pieno dei successi più coinvolgenti dei Simply Red, per alzarvi in piedi e divertirvi sotto il sole con amici e famiglia».

L’evento si preannuncia come un’esperienza irripetibile, dove la potenza della musica moderna incontra la maestosità di un sito archeologico patrimonio dell’umanità.

Prevendita dei biglietti dal 25 settembre su piattaforma Ticketone

B.O.P. 2027 è organizzato dalle società Blackstar Entertainment e Fast Forward, con la direzione artistica di Peppe Gomez, B.O.P. 2027 gode del patrocinio e del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Pompei e dello stesso Parco Archeologico di Pompei.

Maggiori informazioni su B.O.P.

https://blackstarconcerti.com

https://www.instagram.com/blackstar_concerti

https://www.facebook.com/fastforwardlive