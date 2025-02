Baby Gang all’Arena Flegrea il 31 luglio

- pubblicità -

Baby Gang annuncia un concerto a Napoli, in esclusiva per la Campania, il prossimo 31 luglio all’Arena Flegrea, nell’ambito dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest.

Artista da due miliardi di stream e oltre due milioni di follower, Baby Gang è il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify.

“L’angelo del Male” (Warner Music Italy), il suo terzo e ultimo album pubblicato lo scorso aprile, certificato Disco di Platino, è entrato direttamente al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk con oltre 32 milioni di streaming.

Tutti i singoli dell’album sono entrati nella top 100 della classifica, grazie anche alle collaborazioni con alcuni tra i più importanti artisti della scena rap: SferaEbbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta.

Un talento innegabile e uno dei più interessanti fenomeni della scena urban. Con la sua musica Baby Gang è portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità. Nato a Lecco nel 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco, Zaccaria Mouhib (questo il suo vero nome) a soli undici anni lascia la famiglia per non gravare sulla difficile situazione economica, ma si scontra con i forti pregiudizi della società odierna nei confronti delle sue origini. Crescere sulla strada senza un posto sicuro in cui dormire e senza delle figure di riferimento lo porta a mettersi talvolta contro la legge, finché scopre, grazie alla musica, di avere una voce che non viene ignorata.

Il suo primo brano Street, pubblicato su YouTube a 17 anni, raggiunge un successo inaspettato. Baby Gang inizia a credere nelle sue capacità artistiche, grazie anche all’aiuto di don Claudio Burgio (dell’associazione Kayros) e comincia una nuova fase della sua vita. Quello che rimarrà costante, nella sua scalata alle classifiche, sarà la sua scelta sociale e politica di cantare con fierezza delle proprie origini e delle difficoltà che ha vissuto.

Oltre all’album “L’Angelo del Male” ha all’attivo due ep, “EP1” (2021) e “EP2” (2022), certificati Oro, e due album “Delinquente” (2021), Oro e “Innocente” (2023), Platino. In meno di tre anni ha collezionato 7 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro. Tra le sue hit più conosciute anche Casablanca del 2021 con oltre 40 milioni di visualizzazioni su YouTube e 68 milioni di ascolti su Spotify e Mentalité del 2022 con 77 milioni di views su YouTube e 87 milioni di stream su Spotify, entrato nella Viral di Spotify di oltre 15 Paesi.

I biglietti per assistere al concerto di Baby Gang all’Arena Flegrea – prodotto da Trident Music, Veragency e Noisy Naples – sono già disponibili in prevendita su Etes, Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni: Veragency tel. 335 5235134 – info@veragency.com