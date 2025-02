BachBjörk, NEMA Ensemble domenica 2 a Santa Caterina da Siena

- pubblicità -

La Fondazione Pietà de’ Turchini è entusiasta di presentare un progetto musicale originale: BachBjörk, che avrà luogo domenica 2 marzo, alle 18.00, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, nell’ambito della stagione concertista “Tengo Genio”. BachBjörk è stato ideato e concepito dal NEMA Ensemble, come un incontro tra la sofisticata avanguardia pop e la tradizione della musica classica occidentale.

In questo concerto, Bach e Björk, due figure emblematiche che sembrano provenire da mondi musicali lontani, saranno i protagonisti di un’esperienza che alterna inediti assoluti a nuove interpretazioni dei brani più celebri della cantante islandese e delle composizioni barocche. Il Nema Ensemble si distingue proprio per la sua proposta di repertori ‘ibridi’, che spaziano dall’improvvisazione alla musica del ‘900 e contemporanea, includendo anche il repertorio da camera e composizioni originali come il concerto BachBjörk. Biglietti disponibili in sede e in prevendita. Info: www.turchini.it | segreteria@turchini.it

BachBjörk è il nuovo concept creato dal NEMA Ensemble, un progetto culturale che nasce dall’incontro di differenti sensibilità artistiche. Come Alfa e Omega, figure agli antipodi, Bach e Björk rappresentano il filo conduttore di questo concerto che vedrà brani in prima assoluta avvicendarsi ad arrangiamenti di successi dell’artista islandese e del barocco. Mosaico dalle caratteristiche polimorfe, BachBjörk esplorerà le possibilità fluide di dialogo tra questi due mondi. Avremo quindi brani di Bach “björkizzati” o temi di Björk sviluppati in forma di contrappunto, ma, talvolta, i riferimenti espliciti ai due autori spariranno per lasciare spazio all’atmosfera ‘ibrida’ generata dalla crasi, sintesi o collisione tra due universi sonori.

Il focus dell’evento non è tanto sul concerto in sé, quanto sul laboratorio dinamico che lo ha creato, laboratorio che si sviluppa attorno al NEMA, un ensemble musicale di Pierrot napoletano composto da flauto, clarinetto, pianoforte, violino, violoncello e direttore, che è sia interprete che autore della proposta musicale.

Il programma del concerto include l’esecuzione di cinque nuove composizioni, realizzate da compositori e compositrici della generazione attuale: Maria Vittoria Agresti, Chiara Mallozzi, Bernardo Maria Sannino, Andrea Maria Augeri e Gabriele Mercanti. Questi autori hanno lavorato con il massimo grado di libertà espressiva, lasciandosi ispirare dalla musica dei due geni protagonisti del progetto. Mentre il compito dei compositori è stato quello di creare opere originali, l’ensemble ha svolto un ruolo cruciale nell’arrangiare, rielaborare e reinterpretare brani appartenenti al repertorio barocco e alla musica dell’artista islandese.

NEMA Ensemble

Il NEMA Ensemble è un gruppo musicale che nasce dagli eventi “Storie Naturali” (2021), “Temi|Rifrazioni” (2022) e “ReMozart” (2024), promossi dalla rivista Live Performing & Arts del critico musicale Stefano Valanzuolo.

Nel panorama musicale spicca per la sua proposta di repertori ibridi, come ReMozart e BachBjörk. Il NEMA, inoltre, in qualità di interprete, si impegna a promuovere la musica contemporanea, con un’attenzione particolare ai giovani compositori.

Programma

J.S. Bach

Preludio in Fa minore dal clavicembalo ben temperato, libro II.

Arrangiamento NEMA ENSEMBLE

Maria Vittoria Agresti

Dia

Chiara Mallozzi

Inventions limine

Bernardo M. Sannino

Distillato Suite

Gabriele Mercanti

Vesperfugue

Björk

All is full of love

Arrangiamento Andrea Riccio

Andrea M. Augeri

A cathedral of water

Björk

Hyperballad

Arrangiamento NEMA ENSEMBLE