Bagnoli… si cambia musica, la seconda edizione

Su iniziativa dell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli –– sarà sede di una serie di eventi artistici di grande rilevanza che hanno come punto focale Napoli, la sua cultura, la sua tradizione.

La direzione artistica della rassegna è a cura del maestro Filippo Zigante, compositore, violinista e direttore d’orchestra, professionista di comprovata esperienza e merito artistico nel mondo musicale.

Napoli dimostra ancora una volta la sua grande capacità di attrazione, come attesta la presenza, per il concerto inaugurale, di due tra i più acclamati artisti del concertismo internazionale, la celebre violinista Victorija Mullova e il pianista Alasdair Beatson, entrambi impegnati in un programma di alto profilo culturale.

A seguire altri 6 eventi, che vedono la cultura della nostra Città protagonista della selezione musicale, nelle sue espressioni più genuine – la canzone napoletana classica – e nel suo avvicinarsi ad altre culture assimilandole e aprendosi alla “contaminazione”, fenomeno musicale di cui, a Napoli, si ebbero i primi validi esempi italiani.

L’Auditorium Porta del Parco si conferma un punto di riferimento per il territorio e un nuovo spazio di aggregazione.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha fortemente voluto questa rassegna di eventi per favorire la rinascita del quartiere di Bagnoli, un’area della città dalle grandi potenzialità di sviluppo, rinascita che si annuncia quale volano per il progresso sociale, economico e culturale dell’intera Città.