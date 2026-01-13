Beats of Pompeii 2026, aggiunto Charlie Puth, si esibirà il 24 luglio

- pubblicità -

Beats of Pompeii 2026, la rassegna che trasforma i luoghi storici dell’area archeologica di Pompei in palcoscenici d’eccezione per un connubio vincente di arte, storia e musica, annuncia oggi un nuovo, straordinario protagonista del panorama musicale internazionale.

Dopo gli annunci che hanno già elettrizzato il pubblico – l’omaggio a Miles Davis con Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans (22 luglio), ai doppi sold out dei Marillion (25 e 26 luglio), passando per la potenza dei Savatage (27 luglio), il progressive degli Opeth (10 luglio – sold out), il rock evoluto dei BEAT (ex King Crimson) (2 luglio), l’indie-folk degli islandesi Of Monsters and Men (24 giugno), l’indie rap di Coez (11 luglio), Riccardo Cocciante (4 luglio) per una data speciale nell’anno del suo 80esimo compleanno, Hauser star mondiale del violoncello in esclusiva nazionale (31 luglio), Riccardo Muti (18 luglio) con un concerto che porta fuori dai teatri il grande repertorio sinfonico-operistico italiano, e il chitarrista che sfida i generi Pat Metheny (6 luglio) – B.O.P. 2026 accoglie un alfiere del pop-soul moderno: Charlie Puth.

Il 24 luglio B.O.P. 2026 ospiterà, in esclusiva per il Sud Italia, il grandissimo hitmaker da 35 miliardi di stream globali, autore di nove singoli multi-platino. Porterà sul palco le sue hits planetarie, tra cui le famosissime “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” e l’indimenticabile “See You Again” con Wiz Khalifa, colonna sonora di Fast and Furious 7, per una serata di puro pop intelligente e melodioso all’interno dello scenario unico degli scavi.

L’artista statunitense ha annunciato il world tour che supporterà il suo quarto album, Whatever’s Clever!, in uscita il 6 marzo 2026 su etichetta Atlantic Records. Intanto Puth ha anche rivelato che il secondo singolo dal suo nuovo album uscirà venerdì 16 gennaio ed è intitolato “Beat Yourself Up”, il brano precede la sua attesissima esibizione al Super Bowl di San Francisco l’8 febbraio.

La vendita dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 16 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Con questo dodicesimo annuncio, B.O.P. consolida la sua reputazione di festival “cross-genere” d’eccellenza, capace di ospitare, nello stesso cartellone, icone del progressive, del metal, del jazz, del folk, grandi artisti della musica italiana e star della classica contemporanea e del pop internazionale. Unisce l’appeal dei grandi nomi alla maestosità di uno dei contesti più iconici al mondo, proponendo un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello, a metà strada tra cultura, spettacolo e turismo musicale. In tal senso, Beats of Pompeii si conferma un potentissimo driver turistico, offrendo al pubblico l’opportunità unica di vivere concerti indimenticabili, distinguendosi così nel panorama festivaliero internazionale.

B.O.P. – Beats of Pompeii è una rassegna che dal 2024 fonde musica contemporanea con il patrimonio storico e archeologico di Pompei, creando esperienze live irripetibili in un sito UNESCO di valore inestimabile. La missione è celebrare la continuità della creatività umana, dall’arte antica alle espressioni sonore moderne, in un dialogo senza tempo.

B.O.P. è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania.

Maggiori informazioni su B.O.P.

https://blackstarconcerti.com

https://www.instagram.com/blackstar_concerti

https://www.facebook.com/fastforwardlive