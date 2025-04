Blandizzi live al Teatro Acacia mercoledì 30

- Pubblicità -

Parte dal Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 30 aprile 2025, il nuovo tour del cantautore Lino Blandizzi che festeggia trentacinque anni di carriera nell’arco dei quali ha pubblicato una decina di album, scritto un libro e vinto numerosi premi.

Era il 1990 infatti quando il cantautore vinse il prestigioso Premio Rino Gaetano che anticipò il suo esordio discografico “Lo specchio delle verità”, pubblicato nel 1991.

“Il concerto dal titolo Sembra tutto normale – spiega l’artista – sarà un viaggio per ritrovare i sogni, ridare alle cose quella parte della loro magia spesso persa. E’ l’occasione di vivere a suon di parole un’esperienza musicale tra le più autentiche ed emozionanti”. Sembra tutto normale è il racconto di un percorso attraverso sue canzoni più belle dei nove album pubblicati da Blandizzi, fino ad arrivare al suo nuovo lavoro in studio. “Ricomincio da Sembra tutto normale – aggiunge il cantautore – una canzone intimista di pensieri ed emozioni molto forti, tra ricordi genitoriali e la riflessione di un mondo che va scolorendosi sempre di più. Non ci si può abituare ai non amori, ai non abbracci, alla non vita e guardare qualsiasi cosa accada come fosse tutto normale”.

Nel corso del concerto non mancheranno omaggi ai grandi cantautori italiani.

Ad accompagnare Blandizzi, che negli anni ha collaborato con artisti come Dirk Hamilton, James Senese, Sergio Bruni, Gigi De Rienzo, Joe Amoruso, Adriano Pennino (con cui fondò il gruppo degli Aedi) sul palco ci saranno: alla batteria Francesco Della Ragione, al basso Biagio Di Bonito, alle tastiere Giuseppe Mazzillo, alla chitarra Paolo Barone, al piano e violoncello suo figlio Emanuele Blandizzi.

Special Guest della serata il musicista e compositore Antonio Onorato, e Tommaso Primo, uno degli artisti più rappresentativi della canzone d’autore newpolitana, accompagnato dal suo chitarrista Gianluigi Capasso.