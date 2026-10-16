Campania Jazz Med Festival, da venerdì 23 la seconda edizione

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Consolidare la città di Napoli come un vero e proprio hub internazionale del jazz contemporaneo, valorizzando il dialogo osmotico tra il patrimonio storico-architettonico della città e le sonorità più innovative del panorama mondiale.

Con questi obiettivi, il 23 ottobre 2026 parte la seconda edizione del Campania Jazz Med Festival, evento promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027, e curato dall’associazione culturale “Suoni nel Mediterraneo”.

Campania Jazz Med Festival rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando “Cultura Napoli 2026”, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione.

La rassegna si articola in tre eventi principali durante il fine settimana del 23, 24 e 25 ottobre 2026, all’interno della splendida cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. La scelta della location permette di trasformare il sito in uno spazio di “frontiera creativa”, capace di unire la storia millenaria della Campania alla natura inclusiva e libera del jazz.

Il Programma dei concerti

La direzione artistica propone una line-up di assoluto rilievo internazionale, mettendo in connessione i maestri del jazz internazionale con l’eccellenza musicale del territorio:

Venerdì, 23 ottobre 2026: l’apertura è affidata al duo svizzero Nik Bärtsch e Sha con la loro Ritual Groove Music, un’ipnotica fusione tra jazz, funk e precisione architettonica dei suoni.

Sabato, 24 ottobre 2026: è la volta di Amaro Freitas – Piano Solo, la nuova stella del jazz brasiliano, il cui stile rappresenta il ponte perfetto tra la cultura ancestrale di Pernambuco e il jazz classico e contemporaneo.

Domenica, 25 ottobre 2026: chiusura nel segno della scena campana con Be-Coming Elisabetta Serio Acoustic Trio, progetto guidato dalla pianista napoletana Elisabetta Serio, figura di spicco della nuova scuola compositiva partenopea.

Talk e Laboratori nella Sala dell’Antico Refettorio

Oltre ai live, il festival prevede tre momenti pomeridiani, tutti i giorni alle ore 18:00, di approfondimento teorico e tecnico rivolti a studenti, ragazzi e appassionati:

23 ottobre 2026 : “Ritual Groove Music” Talk, con Paolo Uva e Nik Bartsch per un focus sulle estetiche musicali europee.

24 ottobre 2026 : “Le Vie del Jazz” Talk, un viaggio sul tema del jazz e delle sue contaminazioni insieme a Lino Volpe.

25 ottobre 2026: Talk, dialogo con Lino Volpe ed Elisabetta Serio sul dinamismo della scena jazz moderna e la sensibilità partenopea.

Accessibilità e Info Utili

Il festival è pensato per essere completamente accessibile al pubblico diversamente abile.

Costo biglietti: € 15,00 + diritti di prevendita.

Canali di acquisto: prevendite online su www.azzurroservice.net o direttamente presso il botteghino allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova esclusivamente nei giorni del festival.

Info e contatti: suoninelmediterraneo@gmail.com | Tel. +39 333 9634932.

Social: pagina Facebook e Instagram Campania Jazz Med Festival.