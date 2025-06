Canta e Verna al Rione Terra di Pozzuoli per Antichi Scenari

- pubblicità -

Prosegue la VII edizione di “𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢 – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, la rassegna realizzata dall’amministrazione del Sindaco Manzoni e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura, Vicesindaco Filippo Monaco, con la direzione artistica di Veronica Grossi. Il festival di spettacoli dal vivo al tramonto , a ingresso gratuito , sarà come sempre un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, partecipato e creativo, circondati dal fascino della storia e dalla bellezza della natura.

Domani martedì 1° luglio 2025, alle ore 19.00, sulla Terrazza Centimolo del Rione Terra (Pozzuoli), sarà portato in scena il progetto musicale “Canta e Verna” che riporta all’essenza le sonorità della musica classica napoletana e popolare del Sud Italia tramite il semplice utilizzo di voce, clarinetto e tamburi.

Le componenti di questo trio tutto al femminile sono: Marta Carbone (voce), Julia Primicile Carafa (clarinetto), Minni Carbone (percussioni).

Seguiranno nel fine settimana nuovi appuntamenti della rassegna tra il Rione Terra e i siti archeologici e naturalistici dei Campi Flegrei .