Cantiere Utopia in ricordo di Hans Werner Henze

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“Cantiere Utopia” è la nuova rassegna di eventi musicali e culturali della Nuova Orchestra Scarlatti, da un’idea di Enzo Viccaro, promossa e sostenuta dal MIC e articolata in due sezioni, con appuntamenti a ingresso libero: la prima sezione è napoletana con 4 appuntamenti tra l’1 e il 9 luglio 2026, alternati tra l’Archivio di Stato e la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo; la seconda è cilentana con 4 giorni di animazione musicale diffusa nel territorio di Camerota (SA) dall’11 al 14 luglio 2026.

Hans Werner Henze

Filo rosso della rassegna è Hans Werner Henze, grande musicista tedesco, ‘italiano’ per vocazione, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita (1926-2012). Anima libera e libertaria, ’corsara’ nel senso pasoliniano del termine, da giovanissimo, in fuga dalle macerie della Germania nazista, approda a Ischia e poi a Napoli, dove tempra il suo stile pieno di movimento, slanci, colori, spesso complesso, ma sempre coinvolgente.

La rassegna proporrà alcune pagine cameristiche e orchestrali di Henze accanto agli ideali compagni di viaggio della sua vena cosmopolita, dai grandi del Romanticismo e del Barocco ai Maestri della Civiltà musicale napoletana.

Ricordo di Ingeborg Bachmann

Ci sarà anche un momento (4 luglio) per rievocare lo straordinario sodalizio umano e artistico tra Henze e la grande poetessa e scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann, anche lei nata nel 1926: un’amicizia speciale, un ‘contrappunto a due’ durato 20 anni e fiorito proprio tra Ischia e Napoli; spazio anche (9 luglio) per un’originale e inedita azione-concerto realizzata in collaborazione con Teatri 35: tableaux vivants su musiche dal vivo ispirati dal grande amore di Henze per l’arte figurativa italiana e i suoi colori.

Appuntamenti anche a Camerota

La parte cilentana della rassegna – Musica in Piazza – si rifarà esplicitamente all’umanesimo attivo di Henze, fondatore di realtà in cui la musica diventa occasione di “animazione sociale e culturale” a cui partecipano intere comunità: utopia concretizzatasi in esperienze come il Cantiere internazionale d’Arte di Montepulciano, nato nel 1976 e che quest’anno compie 50 anni.

Lo spirito di Montepulciano ispirerà i quattro giorni di musica e spettacolo, nel segno dei giovani, in vari spazi e location di Camerota (SA): concerti aperti al territorio con la collaborazione degli enti locali, con giovani strumentisti, ballerini, performer per coinvolgere popolazione e turisti, anche con coreografie di Art Garage, diretto da Emma Cianchi.

A proposito dell’iniziativa, Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, afferma: «La grande musica come occasione di incontro e di crescita per tutti, come piaceva ad Henze, come piace a noi».

Calendario eventi di Napoli

Mercoledì 1 luglio ore 19 all’Archivio di Stato, Sala Filangieri: Soli e Serenate brani cameristici di H. W. Henze, R. Schumann, F. Poulenc e altro, con i solisti della N.O.S.

Sabato 4 luglio ore 19 nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: La poetessa e il musicista, reading poetico-musicale, testi di H. W. Henze, I. Bachmann, musiche di H. W. Henze, L. van Beethoven, C. M. von Weber e altro, con la voce recitante di Roberto Del Gaudio e i Solisti della N.O.S.

Martedì 7 luglio ore 19 all’Archivio di Stato, Sala Filangieri: Tedeschi ‘italiani’, musiche di H. W. Henze, G. Paisiello, A. Schnittke, C. P. E. Bach, W. A. Mozart, con la Nuova Orchestra Scarlatti.

Giovedì 9 luglio ore 19 nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: Henze Tableaux, azione/concerto, musiche di H. W. Henze, D. Šostakóvič, D. Cimarosa, A. Corelli, A. Vivaldi e altro, tableaux vivants da Giotto, Masaccio, Guercino e altro, con la Nuova Orchestra Scarlatti e Teatri 35.

Calendario eventi di Camerota

Sabato 11 luglio a Marina di Camerota. Domenica 12 luglio a Lentiscosa. Lunedì 13 luglio a Camerota. Martedì 14 luglio a Licusati.

Alle ore 17-19 le prove aperte al pubblico e alle ore 21 i concerti in piazza.