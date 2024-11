Cantieri, la seconda edizione da giovedì 14 a sabato 16

- pubblicità -

La Fondazione Pietà de’ Turchini dà il via alla seconda edizione di Cantieri: Tra prassi esecutiva e storia , un evento dedicato alla riflessione sulle pratiche musicali dal Seicento a Puccini. L’iniziativa, che si terrà dal 14 al 16 novembre 2024 presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, coinvolge un prestigioso comitato scientifico composto da Rosa Cafiero (Università Cattolica del Sacro Cuore), Mariafederica Castaldo (Fondazione Pietà de’ Turchini), Paologiovanni Maione (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), e Angela Romagnoli (Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali), e si avvale del patrocinio di tre importanti università: l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. L’evento si propone come un punto di incontro per musicologi, musicisti e studiosi, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo e reciproco tra teoria e prassi esecutiva, unendo ricerca e performance. Gli ospiti includono personalità di spicco del panorama musicale internazionale, tra cui premiati con il prestigioso Premio Abbiati come Carlo Vistoli e Enrico Baiano , e una serie di esperti di fama come Ann Hallenberg , Gianluca Capuano , Anna Bonitatibus , Marco Bellotto , Daniele Carnini , Rosa Cafiero , Angela Romagnoli , Paologiovanni Maione , Francesco Bellotto , Massimiliano Guido , Federica Marsico , Michele Girardi , Ilaria Grippaudo , Federico Fornoni , Andrea Buccarella , Francesco Cesari , Matteo Marni , Daniele Palma , Ugo Orlandi , Elia Pivetta , e Carlo Vistoli . L’ingresso è libero.

La tre giorni di Cantieri 2024 si sviluppa in una serie di sessioni tematiche che spaziano dalla musica del Seicento e Settecento, con approfondimenti su autori come Vivaldi e Pergolesi, alla riflessione sul melodramma italiano dell’Ottocento, con un focus speciale sull’opera di Puccini, nel centenario della sua morte. Tra gli interventi più attesi, una tavola rotonda sulla prassi esecutiva delle opere pucciniane, un’occasione unica per riflettere su come le interpretazioni moderne possano restituire la vitalità e l’intento originale di queste composizioni. Il programma prevede anche conferenze, presentazioni e momenti di confronto tra i protagonisti della scena musicale e della ricerca musicologica. L’intero evento sarà un’importante occasione di crescita e approfondimento per tutti gli appassionati di musica storicamente informata e per chi è interessato all’evoluzione della prassi esecutiva nei secoli.

«I Cantieri nascono dall’esigenza di creare un dialogo reale tra storici e musicisti – spiega Mariafederica Castaldo, presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini e membro del comitato scientifico. – Vogliamo superare le distanze tra teoria e prassi, offrendo nuovi spunti di ricerca che possano andare oltre le consuetudini esecutive tradizionali. È un’opportunità per riflettere insieme e scoprire nuove modalità di esecuzione, basate su un rigoroso approccio metodologico».

PROGRAMMA CANTIERI 2024

Giovedì 14 novembre 2024

15:00-15:30 Accoglienza e saluti istituzionali

15:30-16:30 Massimiliano Guido – Ancora sull’utilizzo di strumenti storici da tasto: dal museo al palcoscenico e ritorno

Angela Romagnoli – Jefte e altri: alcuni problemi di prassi esecutiva degli oratori viennesi di fine Seicento

16:30-17:00 Pausa caffè

17:00-18:00 Angela Fiore – “Con divozione e decoro”: pratiche sonore di riti sacri a Napoli nel Settecento

Matteo Marni – Devozioni quaresimali a Milano nel Settecento

18:00-19:00 Confrontarsi con i repertori: Gianluca Capuano dialoga con Paologiovanni Maione e Angela Romagnoli

Carlo Vistoli dialoga con Paologiovanni Maione e Angela Romagnoli

Venerdì 15 novembre 2024

9:30-11:00 Lucio Tufano modera

Andrea Buccarella – Il Dies Irae di Gennaro Manna: un esempio emblematico di remake musicale

Ilaria Grippaudo – La gioventù al cimento: Attività musicali nei collegi dei nobili a Palermo nel Settecento

Elia Pivetta – “Ma questa maniera dal Maestro non s’insegna”: le cadenze di Gaetano Latilla per le soliste della Pietà

11:00-11:30 Pausa caffè

11:30-13:00 Maria de Martini – Teatro di figura e musica antica: un dialogo creativo tra tradizione e innovazione

Una questione di ‘scuola’: Ugo Orlandi dialoga con Rosa Cafiero

15:00-17:00 Il melodramma dell’Ottocento, moderato da Federica Marsico

Marco Beghelli – Tempo fluttuante e tempo rubato (non senza equivoci)

Daniele Palma – Pratiche performative delle opere verdiane: tracce dalla Londra vittoriana

Daniele Carnini – Il mito della “prima” nella ricostruzione del testo operistico

Francesco Bellotto – “Io vorrei rendere la recitazione dei suoi versi più semplice ed umana”: Giovacchino Forzano régisseur del Trittico

17:30-19:00 Anna Bonitatibus dialoga con Angela Romagnoli: Dagli Affetti agli effetti. Considerazioni sull’impiego del falsettismo contemporaneo

Ann Hallenberg dialoga con Paologiovanni Maione: What Faustina has taught me

Sabato 16 novembre 2024

9:30-11:30 Riflessioni sull’esecuzione delle opere di Puccini – Tavola rotonda moderata da Federico Fornoni con Federica Marsico, Michele Girardi e Francesco Cesari

12:00-12:30 Enrico Baiano dialoga con Rosa Cafiero: L’interprete in scena: comunicazione, gesto, metamorfosi

13:00-13:30 Partenope eterna – Presentazione del primo CD della nuova etichetta Turchini Records da parte di Federica Castaldo e Paologiovanni Maione

Conclusione dei lavori alle 14:00.