Canto Barocco, il contest Francesco Provenzale

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La Fondazione Pietà de’ Turchini annuncia lo svolgimento della 14° edizione del Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” che si terrà a Napoli dal 26 al 28 novembre 2026 presso il Centro di Musica Antica situato nella storica cornice della Chiesa di Santa Caterina da Siena in via via Santa Caterina da Siena 38.

Dalla sua nascita nel 2003, il concorso ha incarnato la volontà della Fondazione di favorire il ricambio generazionale, fungendo da trampolino di lancio per voci oggi acclamate nei principali teatri mondiali, come Carlo Vistoli, Silvia Frigato, Gaia Petrone e Giuseppina Bridelli e Jayu Jin. Questa competizione rappresenta un tassello fondamentale in un disegno generale che vede la Fondazione impegnata in un dialogo costante tra ricerca musicologica, alta formazione e produzione artistica, garantendo continuità alla grande tradizione musicale napoletana e barocca.

Requisiti di accesso e termini di iscrizione

Il bando è rivolto a cantanti di ogni registro vocale nati dopo il 26 novembre 1991, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta a professionisti che non abbiano superato i 35 anni d’età. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 31 luglio 2026, inviando la documentazione richiesta e le registrazioni video per la fase di pre-selezione agli indirizzi digitali coordinamento@turchini.it oppure turchini@pec.it. La partecipazione richiede inoltre il versamento di una tassa di iscrizione di 50 euro e l’invio del programma musicale dettagliato che i candidati intendono eseguire durante le prove.

Il programma delle prove e il repertorio

Dopo una prima valutazione basata sulle registrazioni, i candidati ammessi si misureranno con un repertorio che spazia dall’oratorio alla musica da camera e operistica dei secoli XVI, XVII e XVIII. Una sezione specifica della prova preliminare è obbligatoriamente dedicata ai grandi maestri della Scuola Napoletana, includendo autori come Provenzale, Scarlatti, Pergolesi e Paisiello. Le selezioni iniziali si svolgeranno a porte chiuse, mentre la prova finale del 28 novembre sarà aperta al pubblico e culminerà in un concerto celebrativo con l’esibizione dei vincitori.

Una giuria di prestigio internazionale

A valutare le performance dei candidati sarà una commissione di altissimo profilo presieduta da Anna Bonitatibus e composta da figure apicali del settore: Eva-Maria Sens, Direttrice dell’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Alessandro Trebeschi della Fondazione Paolo Grassi per il Festival della Valle d’Itria, il direttore dell’ensemble Talenti Vulcanici Stefano Demicheli e il musicologo Paologiovanni Maione. Il giudizio espresso dalla giuria sarà insindacabile e terrà conto sia delle capacità tecniche che della pertinenza stilistica degli interpreti.

Premi e prospettive professionali

Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi principali in denaro, pari a 2.500 euro per il primo classificato, 1.500 euro per il secondo e 1.000 euro per il terzo. Oltre al riconoscimento economico, il vincitore assoluto sarà coinvolto in una produzione artistica della Fondazione, mentre gli altri premiati potranno accedere gratuitamente alle masterclass del Centro. La partecipazione al “Provenzale”, inoltre, offre concrete opportunità di inserimento nel circuito lavorativo, poiché i profili più idonei potranno essere selezionati per future collaborazioni e scritture all’interno delle programmazioni concertistiche della Fondazione e dei suoi partner internazionali.

Contatti e informazioni utili

Per consultare il regolamento completo, scaricare il bando e ottenere maggiori dettagli sulla modulistica necessaria, è possibile visitare il sito ufficiale turchini.it o contattare la segreteria organizzativa tramite i canali web della Fondazione Pietà de’ Turchini.

BANDO AL LINK

https://www.turchini.it/14th-international-baroque-singing-competition-f-provenzale/