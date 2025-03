Canzoni tra vento e mare, nuovo spettacolo di Carlo Faiello e Ugo Mazzei

- pubblicità -

Il nuovo spettacolo di Carlo Faiello e Ugo Mazzei è pronto a decollare!

Si chiama: “Canzoni tra vento e mare” e nasce dall’incontro di due artisti profondamente legati alle radici della musica d’autore e popolare: Carlo Faiello e Ugo Mazzei. Entrambi vantano un percorso artistico e culturale che affonda nel sentimento più autentico della musica, portando sul palco un repertorio che unisce il passato e il presente in una danza armoniosa di suoni e parole. Il concerto si sviluppa attraverso una sequenza di atmosfere coinvolgenti, alternando brani editi e inediti, dove vento e mare diventano il simbolo di un’Italia che fu e che continua a vivere nel cuore delle melodie popolari. Le esecuzioni, caratterizzate da una raffinata semplicità, mantengono intatte lingua, tradizione e impatto visivo, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e autentica. La magia del live si arricchisce con sonorità etniche e rivisitazioni originali dei grandi classici folk del passato, creando un ponte tra la memoria musicale e l’innovazione. Il Duo Acustico affronta temi attuali, intrecciando stili e idiomi diversi per dare voce a una visione contemporanea della canzone d’autore, in un affascinante contesto di World Music. Il progetto “Canzoni tra vento e mare” è un’esperienza che avvolge l’anima e trasporta il pubblico in un viaggio senza tempo, dove la musica diventa racconto, emozione e condivisione.

Ne sentiremo parlare, e soprattutto, ne sentiremo il suono: profondo, evocativo, sincero.

Due anime, due strumenti, due versioni dello spettacolo

Il progetto “Canzoni tra vento e mare” si presenta in due vesti:

Duo acustico, con Faiello e Mazzei in una dimensione intima e essenziale, tra pianoforte e chitarra. Live con ensemble, dove i due artisti sono affiancati da tre musicisti di livello nazionale, arricchendo l’esperienza sonora con una gamma più ampia di colori e suggestioni.

Un viaggio senza tempo tra note e parole, “Canzoni tra vento e mare” è un’esperienza da vivere e sentire sulla pelle. È il battito antico di una musica che si rinnova senza perdere il suo cuore pulsante, è l’eco di un’Italia che canta le sue storie al ritmo del vento e del mare.

Carlo Faiello, compositore, ricercatore e cantautore.

Carlo Faiello nasce a Napoli e si forma presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. La sua carriera professionale inizia nell’Orchestra Giovanile Domenico Scarlatti e nell’ensemble del Maestro Roberto De Simone, partecipando a celebri opere come La Gatta Cenerentola, Cantata di Masaniello, Carmina Vivianeae Le disgrazie di Pulcinella.

Dal 1984 al 1998 è membro della Nuova Compagnia di Canto Popolare, collaborando come contrabbassista in numerosi festival internazionali (Atene, Barcellona, Tokyo, Toronto, Algeri, Caracas, Lione, Amburgo, ecc.) e come autore e compositore in quattro album: Medina (1992), Tzigari (1995), Incanto Acustico (1996) e Pesce d’ ‘o mare (1998). Due sue composizioni, Pe’ Dispietto (1993) e Sotto il velo del cielo (1998), vengono presentate al Festival di Sanremo, la prima ottenendo il Premio della Critica. Faiello compone testi e musiche per i progetti discografici di Roberto Murolo, tra cui Ottantavogliadicantare (1992), L’Italia è bella (1993), con cui Murolo debutta a Sanremo ricevendo il Premio alla Carriera, I grandi duetti (2002) e Ho sognato di cantare (2002). Le sue composizioni sono interpretate anche da Lina Sastri, sia in ambito teatrale (Melos, 1999) che discografico (Festa, 2000). Nel 1993 esordisce come cantautore con l’album Cambierà. Nel 1997 partecipa al Premio Recanati con il brano Fronne, coinvolgendo i ragazzi del Carcere minorile di Nisida. Nel 2001 l’etichetta berlinese Oriente Musik presenta il suo progetto Le Danze di Dioniso al Welt Music Festival (WOMEX) di Rotterdam, distribuito in tutta Europa e in Italia dalla Felmay. Nel 2002 partecipa al Concerto per la Pace nella Basilica di Santa Chiara insieme a Noa, José Feliciano, Moni Ovadia e Sophie B. Hawkins. Nello stesso anno assume la direzione artistica del Progetto Cantieri di Pozzuoli, dedicato alla formazione musicale di giovani a rischio. Dall’estate del 2002, Le Danze di Dioniso viene ospitato nei principali festival italiani ed europei, tra cui Vulcano Festival(Germania), Sete Sois Sete Luas (Portogallo, Spagna, Grecia), La Notte della Taranta, Carpino Folk e molti altri. Nel 2002 e 2003, su commissione del Comune di Ospedaletto (AV), compone La Grande Madre per l’anniversario della Basilica di Montevergine. Dal 2002 è direttore artistico de La Notte della Tammorra, evento promosso dalla Regione Campania e dalla città di Napoli, diventato un appuntamento di riferimento nel panorama musicale partenopeo. Dal 2003 al 2005 dirige la Festa della Biodiversità per la salvaguardia dell’ambiente. Nel 2005 pubblica con Squilibri Editore il libro + CD Il Suono della Tradizione, dedicato agli ultimi maestri cantautori della Campania, e collabora come arrangiatore al CD di Dario Fo Sciascià. Nel 2007 realizza due colonne sonore per Geo&Geo su Rai 3. Nel 2008 compone musiche per la compagnia Media Aetas Teatro con la regia di Orlando Forioso e si esibisce ad Atene con Guainella, interpretata dalla cantante greca Fotini Darra. Sempre nel 2008 partecipa al Concerto di Capodanno a Cagliari con i Tazenda. Nel 2009 è produttore artistico e autore del progetto Anema d’ ‘o Munno di Antonella Morea. Nello stesso anno pubblica Tra il Sole e la Luna, prodotto da Il Canto di Virgilio e Rai Trade, con brani utilizzati dal drammaturgo Enzo Moscato per la sua opera Pièce Noir. Nel 2011 scrive Tamburi e Madonne, opera musicale presentata in anteprima al festival Rencontres de Chants Polyphoniques di Calvi, in Francia. Dal 2012 al 2020 intensifica la sua attività di Teatro in Musica, realizzando spettacoli come Carnascialata, Alla Corte di Pulcinella e Miserere, Cantata dei Pastori, collaborando con artisti come Isa Danieli, Giovanni Mauriello e Lina Sastri. Dal 2021 al 2023 porta il suo concerto in diversi paesi del mondo, tra cui Slovenia, Croazia, Portogallo, Spagna, Marocco e l’isola di La Réunion. Attualmente è direttore artistico de La Notte della Tammorra e del Centro di Cultura Domus Arsdi Napoli, diventato un punto di riferimento per la musica barocca, il Settecento napoletano e la valorizzazione delle arti e tradizioni popolari.

Ugo Mazzei – Autore e Produttore Musicale

Con oltre trent’anni di esperienza nel panorama musicale nazionale, Ugo Mazzei ha saputo distinguersi come autore e produttore, collaborando con numerosi artisti italiani e firmando dischi di grande successo. La sua formazione musicale ha avuto inizio presso la prestigiosa scuola di San Domenico a Fiesole, per poi svilupparsi nell’ambito della canzone d’autore, del pop italiano e di altri generi, sempre mantenendo viva la sua origine classica. Mazzei è fondatore dell’etichetta Interbeat Records, con distribuzione Egea, attraverso la quale ha dato spazio a numerosi progetti di rilevanza nazionale. La sua carriera è stata segnata da collaborazioni prestigiose con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Mogol, con il quale ha condiviso una solida intesa artistica e una collaborazione pluriennale. Nel corso degli anni ha scritto per artisti del calibro di Silvia Mezzanotte e Tiziana Rivale, oltre a lavorare con Claudio Lolli, Goran Kuzminac, Ricky Portera, Edoardo De Angelis, Luigi Grechi e molti altri. Nel 2022 ha prodotto l’album “Almas – Anime Partenopee” dell’artista Tony Cercola, con cui collabora da oltre quindici anni. Più recentemente, nel marzo 2024, ha realizzato una produzione di nove brani dal respiro swing e world music, insieme al collega e amico Massimo Schiavon per The Bridge Music & Video Production. Sempre nel 2024, Mazzei ha prodotto il singolo “Per Rabbia e Per Amore” in collaborazione con il cantautore napoletano Carlo Faiello. Attualmente, i due artisti lavorano insieme al progetto musico-teatrale “Canzoni tra Vento e Mare”, che celebra l’incontro tra tradizione e modernità nella canzone d’autore.

