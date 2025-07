Capri Music Awards, venerdì 18 alla Certosa di San Giacomo

- pubblicità -

La musica incontra il fascino senza tempo dell’isola di Capri nella prima edizione dei Capri Music Awards, in programma il 18 luglio 2025 nella straordinaria cornice della Certosa di San Giacomo.



A fare da madrina a questa serata d’eccezione sarà Elisabetta Gregoraci, che con la sua spontaneità, l’energia e la presenza solare e coinvolgente che da sempre la contraddistinguono, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte, bellezza e grandi emozioni.

Un luogo simbolo della cultura e della bellezza mediterranea che, per una notte, si trasformerà in un palcoscenico unico per celebrare la creatività e il talento.

Sul palco della serata del 18 luglio si uniranno anche i neo annunciati CoCo e SETTEMBRE, due artisti che arricchiscono e rendono ancora più speciale una line-up di grande rilievo con ROSE VILLAIN, THE KOLORS, SERENA BRANCALE e PETIT, promettendo al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile in uno scenario davvero unico.

Un appuntamento esclusivo che unisce musica e patrimonio culturale, contribuendo a valorizzare il territorio e a promuovere un dialogo virtuoso tra arte, storia e contemporaneità. I Capri Music Awards si pongono come una nuova tappa di riferimento per la musica live in Italia, con l’ambizione di diventare un evento iconico e atteso nel panorama culturale nazionale.

Ma non solo grandi nomi: spazio anche ai giovani talenti. Il 16 luglio 2025, infatti, con il patrocinio del Comune di Capri, si terrà la finale del Capri Young Awards, concorso riservato ad artisti emergenti under 30. L’iniziativa, parte integrante del progetto, intende sostenere interpreti, cantautori e performer attraverso una vetrina di grande visibilità, aperta a brani originali editi o inediti, in italiano o in inglese.

Il vincitore si esibirà sul palco principale il 18 luglio, accanto ai nomi affermati del panorama musicale, e avrà l’opportunità di firmare un contratto discografico con un’etichetta partner di Golden Boys S.r.l., finalizzato alla produzione di un brano e di un videoclip.

La partecipazione è gratuita: per candidarsi è necessario compilare modulo e liberatoria per foto/video sul sito www.caprimusicawards.it, allegando una demo audio/video di un brano originale, una breve biografia e fotografie in alta risoluzione. È possibile inviare le candidature ancora per pochi giorni all’indirizzo email young@caprimusicawards.it. Tutti i dettagli e il regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale.

Capri Music Awards nasce da un progetto condiviso con il Comune di Capri, in sinergia con il Sindaco Paolo Falco e l’Assessore ai Grandi Eventi Salvatore Ciuccio.

“Il Capri Music Awards nasce da un’idea precisa: dare alla musica e alla creatività un luogo speciale, e Capri è quel luogo. Questo festival, voluto e costruito dal nostro Comune insieme a Golden Boys, rappresenta il desiderio di connettere la bellezza del nostro territorio con l’energia dell’arte. È un progetto che guarda avanti, che valorizza i giovani con il Capri Young e al tempo stesso celebra la musica italiana di qualità. È un modo per dire che Capri non è solo scenografia, ma è contenuto, visione, cultura viva.” – Sindaco Paolo Falco.

“Con il Capri Music Awards abbiamo immaginato un festival che fosse all’altezza della storia e del fascino di Capri, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Non volevamo solo portare artisti affermati sull’isola, ma creare un contesto che potesse accendere i riflettori anche sui giovani, su chi ha talento e sogni da raccontare. Il Capri Young nasce proprio da questo spirito. È bello vedere come, attraverso la musica, si possa restituire a Capri la sua vocazione culturale più autentica: quella che unisce, ispira e lascia il segno.” – Assessore Salvatore Ciuccio.

“Il Porto Turistico di Capri ha scelto di diventare una Società Benefit per mettere al centro non solo il business, ma anche il valore sociale e ambientale. Sostenere il Capri Music Awards significa per noi contribuire attivamente a iniziative che promuovono cultura, creatività e inclusione. Attraverso eventi come questo, vogliamo rafforzare il nostro impegno concreto nella beneficenza e nella raccolta fondi a favore della comunità.” – Dott. Federico, Presidente del Porto Turistico di Capri, Società Benefit.

